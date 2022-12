Révolte en Iran – «L’annonce de l’abolition de la police des mœurs est une ruse» La déclaration du procureur général sur la dissolution de forces de l’ordre mises en cause dans la mort de Mahsa Amini est une manœuvre de diversion, selon le professeur Mohammad-Reza Djalili. Yannick Van Der Schueren

Photo d’archive. Une membre de la police des mœurs iranienne se préparant à une opération de contrôle à Téhéran, le 23 juillet 2007. AFP

Coup de tonnerre ou coup de bluff? Les forces de l’ordre, responsables de l’arrestation et de la mort de la jeune Mahsa Amini pour un voile mal ajusté, auraient été dissoutes. «La police des mœurs n’a rien à voir avec le pouvoir judiciaire, et elle a été abolie par ceux qui l’ont créée», a déclaré le procureur général Mohammad Jafar Montazeri samedi soir à Qoms, a rapporté l’agence de presse ISNA ce dimanche. Deux mois et demi après le début d’un soulèvement populaire historique, le régime des mollahs serait-il en train de reculer?