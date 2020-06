Economie – L’annonce de la BNS sera scrutée attentivement La Banque nationale suisse doit communiquer jeudi ses prévisions conjoncturelles. Même s’il ne devrait pas y avoir de surprises, elles restent très attendues.

Aucune surprise en matière de politique monétaire ne devrait être annoncée jeudi. KEYSTONE

La Banque nationale suisse (BNS) ne devrait pas créer de surprise jeudi en matière de politique monétaire, mais son appréciation de la conjoncture suisse et internationale sera surveillée de près pour juger de ses actions futures.

Début juin, la Banque centrale européenne (BCE) avait renforcé et prolongé son arsenal de soutien à l'économie. Et après la dernière décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de laisser ses taux d'intérêt au plus bas pour un bon moment, les autres banques centrales – et donc la BNS – devraient faire de même au moins jusqu'à fin 2022, avait récemment estimé l'économiste en chef de Credit Suisse, Oliver Adler.

«Nous n'anticipons pas de changement au niveau des taux directeurs», avait souligné Oliver Adler, car la pression sur le franc par rapport à l'euro a diminué et l'institut d'émission a été moins obligé d'intervenir sur les marchés pour défendre la devise nationale.

Après s'être renforcé mi-avril jusqu'à 1,0505 franc pour un euro, la devise helvétique s'est relâchée par rapport à la monnaie unique européenne. Montée début juin à 1,0862 EUR/CHF, la paire de devises s'échangeait mercredi midi à 1,0670 EUR/CHF.

Baisse des avoirs à vue déposés

Preuve tangible d'une baisse des interventions de la BNS, les avoirs à vue déposés auprès de la banque centrale suisse ont baissé depuis début juin.

L'évolution des avoirs à vue de la BNS est considérée comme étant un indicateur d'intervention de l'institut d'émission sur le marché des changes, afin d'affaiblir le franc. Elle achète pour ce faire des devises étrangères et inscrit le montant correspondant en francs sur les comptes des banques auprès de la BNS.

Lors de sa dernière réunion de politique monétaire mi-mars, l'institut d'émission helvétique avait conservé à -0,75% son taux directeur et le taux d'intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue.

La banque centrale suisse devrait par contre actualiser ses prévisions conjoncturelles pour tenir compte des répercussions économiques de la pandémie de coronavirus. De nombreux économistes ont récemment actualisé leurs prévisions de croissance pour la Suisse cette année et la prochaine pour tenir compte de l'impact de la pandémie de coronavirus sur la conjoncture.

L'emploi impacté

Mardi, plusieurs spécialistes avaient estimé que le creux de la vague du ralentissement économique devrait être actuellement atteint, la conjoncture helvétique devant ensuite reprendre son souffle en seconde partie d'année. Mais la reprise devrait être plus lente en 2021 et le chômage est attendu en nette hausse.

Pour cette année, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) mise sur un produit intérieur brut (PIB) corrigé des événements sportifs en recul de 6,2%, contre -6,7% dans ses prévisions d'avril. En 2021, le Seco s'attend à ce que PIB rebondisse de 4,9%, contre +5,2% dans ses précédentes estimations.

Les économistes zurichois de l'institut KOF tablent quant à eux sur une baisse du PIB de 5,1% cette année, contre -5,5% dans leurs estimations de mai. En 2021, la croissance helvétique devrait accélérer de 4,3%, nettement moins que les 5,4% précédemment visés.

Lundi, Credit Suisse avait également prudemment avancé dans la même direction, disant percevoir des «premiers signes» de reprise économique. «Nous n'allons pas renouer rapidement avec les niveaux du début d'année», avait cependant nuancé Oliver Adler.

L'emploi va également être impacté par les difficultés conjoncturelles liées à la pandémie. Le Seco anticipe un taux de chômage en hausse à 3,8% cette année, contre seulement 2,3% en 2019, et à 4,1% en 2021. Le KOF le voit à respectivement 3,6% et 4,6%.

