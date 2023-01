LAURENT GUIRAUD

Genève, 9 janvier

Ce sont les révélations fracassantes du week-end: la société Uber aurait conclu un «accord secret» avec Pierre Maudet pour s’installer à Genève.

Cette enquête donne lieu à une déferlante médiatique de caciques des partis, porte-voix autoproclamés des droits des travailleurs contre les méthodes de voyou d’une multinationale accueillie à bras ouverts partout.

Soulevons tout de même quelques lièvres: l’enquête se base sur des procès-verbaux internes à l’entreprise Uber sans s’assurer que ceux-ci reflètent fidèlement la vérité ou ont été validés par les participants.

Quand on connaît les méthodes de management dénoncées chez Uber et la pression constante exercée pour obtenir des résultats, les employés de la firme américaine pouvaient-ils relater autre chose qu’un rendez-vous concluant avec un ministre?

Deuxièmement, l’hypocrisie du milieu politique nous saisit quand on sait que pas moins de neuf cantons et villes suisses ont accepté qu’Uber déploie ses activités sur leur territoire. Ça va faire quand même beaucoup de ministres de l’économie à dénoncer!

Quant au secret des négociations, on attend toujours que la conseillère d’État Verte dévoile les termes de son accord secret conclu en 2022 avec Uber. Mais peut-être que celui-ci sera dévoilé par la présidente des Verts, si prompte à donner des leçons? Et on se réjouit de lire le programme du PLR et de l’UDC sur la défense des travailleurs et la justice sociale.

Bref, pour ceux qui en doutaient: l’année électorale a bel et bien commencé.

Christina Hangauer

