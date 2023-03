Journée internationale des femmes – L’année écoulée sous le prisme des droits des femmes Entre le 8 mars 2022 et aujourd’hui, quels événements ont marqué l’égalité, ou plutôt les inégalités, entre femmes et hommes? Alice Randegger

Le 1 er novembre 2022, la Cour suprême des États-Unis, première puissance économique mondiale, révoque le droit fédéral à l’avortement. AP

16 mai 2022

Pour la deuxième fois de l’histoire de la Cinquième République, une femme devient première ministre en France: Elisabeth Borne. KEYSTONE

Elisabeth Borne est nommée première ministre par Emmanuel Macron, qui vient de remporter l’élection présidentielle française. Elle devient ainsi la deuxième femme à occuper ce poste sous la Cinquième République, trente ans après Edith Cresson, dont le mandat avait duré dix mois et dix-huit jours.

1er juin 2022

Le procès en diffamation intenté par Johnny Depp à son ex-femme a été analysé comme un net recul des avancées en termes de «libération de la parole» permise par #MeToo. Plus de 130 personnalités et organisations spécialisées dans la défense des droits des femmes, les violences conjugales et la sensibilisation aux agressions sexuelles ont signé une lettre ouverte de soutien à l'actrice six mois après le verdict. AP

Verdict du second procès entre Amber Heard et Johnny Depp. L’actrice est condamnée pour diffamation à cause d’une tribune parue en 2018 dans le «Washington Post» intitulée «J’ai pris la parole contre les violences sexuelles – et j’ai subi les foudres de notre culture. Il faut que cela change». Elle s’y présente comme «personnalité publique représentant les violences conjugales».

Elle doit verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-mari, condamné, lui, à 2 millions, également pour diffamation. Durant tout le procès très médiatisé, Amber Heard fait face à une campagne de haine de la part des soutiens de Johnny Depp sur les réseaux sociaux.

1er juillet 2022

Lors de la Geneva Pride de 2021, les drapeaux en faveur du mariage pour tous fleurissaient dans le cortège. Une revendication acceptée par le peuple quelques mois plus tard. MAGALI GIRARDIN

Le mariage homosexuel entre en vigueur en Suisse. Approuvée fin septembre 2021 par 64% de la population, la loi autorise également l’accès à la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiens. En revanche, les trois premières tentatives d’insémination artificielle ne sont pas remboursées (le remboursement n’est octroyé qu’en cas d’infertilité).

13 septembre 2022

Le mouvement de révolte provoqué par la mort de Mahsa Amini dépasse rapidement les frontières iraniennes. Des manifestations en soutien au peuple iranien sont organisées de par le monde, comme ici, le 20 septembre à Berlin. EPA

Mahsa Amini, étudiante kurde de 22 ans, est battue à mort par la police des mœurs iranienne. Elle décède trois jours plus tard. La cause: une mèche de cheveux dépasse de son foulard. Sa mort entraîne des manifestations d’ampleur contre le régime extrêmement conservateur, qui réplique dans la violence.

Les Iraniennes brûlent leur foulard en public et se coupent des mèches de cheveux, un geste qui fera le tour du monde. Cinq mois plus tard, le mouvement social se poursuit, tout comme les arrestations et les condamnations des dissidents.

25 septembre 2022

Le peuple suisse vote à 50,6% l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes. Elles travailleront dès janvier 2024 jusqu’à 65 ans.

6 octobre 2022

C’est lors de la cérémonie du 10 décembre 2022 que l’écrivaine française Annie Ernaux, 82 ans, a reçu en mains propres le Prix Nobel de littérature. AFP

Annie Ernaux reçoit le Prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre. L’autrice française devient ainsi la 17e femme à recevoir cette distinction.

13 octobre 2022

Cinquième anniversaire de #MeToo. Si le hashtag a été lancé en 2007 par l’Afro-Américaine Tarana Burke, c’est dix ans plus tard, à la suite de deux articles d’enquêtes journalistiques sur le producteur américain Harvey Weinstein, que le mouvement devient mondial. Vingt jours plus tard, ce ne sont pas moins de 93 femmes qui accusent Weinstein, figure incontournable du cinéma hollywoodien, d’agressions sexuelles, voire de viol.

14 octobre 2022

La représentante spéciale de l’ONU Pramila Patten qualifie de «stratégie militaire» et de «tactique délibérée pour déshumaniser les victimes» les viols et violences sexuelles infligés aux femmes, aux hommes et aux enfants en Ukraine par l’armée russe.

1er novembre 2022

La Cour suprême des États-Unis révoque le droit fédéral à l’avortement. Il revient désormais aux 50 États d’autoriser, ou non, les interruptions volontaires de grossesse, selon des conditions plus ou moins restrictives. La moitié d’entre eux ont passé ou projettent de faire passer des lois interdisant tout avortement, même dans des cas de viol et d’inceste.

5 décembre 2022

Le Conseil national suisse vote en faveur de la définition du viol sur la base du consentement explicite en approuvant «Oui c’est oui», au contraire du Conseil des États, partisan du «Non c’est non».

22 décembre 2022

Le 3 mai 2022, les talibans ordonnaient aux Afghanes d’être intégralement voilées dans l’espace public. AP

Les talibans interdisent aux Afghanes de fréquenter les universités. Cela s’ajoute à la longue liste des droits perdus par les femmes depuis leur prise de pouvoir en septembre 2021, après le retrait des troupes américaines du pays.

15 février 2023

Les collages féministes dénonçant les féminicides sont nés à Paris en 2019. AFP

Premier féminicide en Suisse de l’année à Rupperswil, en Argovie. La victime était âgée de 47 ans. Elle est décédée après avoir reçu des coups de couteau de son mari. Aucun décompte officiel des assassinats de femmes par le mari, le partenaire, l’ex-partenaire, le frère ou le fils, parfois par un inconnu, n’est tenu par la Confédération. Les chiffres sont compilés par le collectif StopFemizid.

23 février 2023

Harvey Weinstein, producteur hollywoodien, est condamné à 16 ans de prison pour viol et agressions sexuelles sur une mannequin européenne en 2013. Cette peine s’additionne à celle de 23 ans ferme prononcée en 2020 pour des faits similaires.

7 mars 2023

Le Conseil des États refuse une nouvelle fois de définir le viol en prenant en compte le consentement explicite. Sa nouvelle formulation, basée sur le refus clair de la victime pendant l’agression («Non c’est non»), prend cependant désormais en compte l’état de sidération qui empêche la victime d’agir et a fortiori de parler, de se débattre ou même de bouger.

