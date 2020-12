Récit d’un restaurateur dans le vent – L’année de tous les dangers du chef Florian Le Bouhec Patron du Bologne, il a vu fondre une partie de son chiffre d’affaires. À l’heure de fermer, une nouvelle fois ce mercredi, il oscille entre prudence et fatalisme. Fedele Mendicino

Florian Le Bouhec devant son restaurant à la rue Necker: « On a eu quand même 35% de baisse du chiffre d ’ affaires par rapport à 2019 ». Steeve Iuncker-Gomez

«Un tartare de bœuf, un espadon et une ganache au chocolat. Une!» Patron du Bologne, Florian Le Bouhec ne sait plus où donner de la tête ce mercredi à midi. La salle est pleine, les clients enjoués. Comme si le Covid n’avait jamais existé. Pourtant 2020 aura été une année éprouvante même pour un des enfants chéris de la restauration à Genève: «On a eu quand même 35% de baisse du chiffre d’affaires par rapport à 2019. Il faut dire que nous avons dû fermer quatre mois cette année.»

Le cuisinier l’admet sans détour: il fait partie des privilégiés et ne veut pas passer pour un prétentieux: «J’ai un super staff, une clientèle fidèle, j’ai vendu mes précédentes affaires (L’artichaut, Le Café de la Paix et Le Bombar) et le premier confinement je l’ai très bien vécu en famille. J’ai enfin pu passer du temps avec ma femme et notre enfant.»