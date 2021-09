Festival – L’animation suisse fête ses 100 ans à Animatou 136 films en provenance de 36 pays composent le programme d’une seizième édition fort riche. Pascal Gavillet

«Miraï ma petite sœur» de Mamoru Hosoda est au menu. DR

Cette année, le cinéma d’animation suisse fête ses 100 ans. En 1921, le peintre genevois Rodolphe Töpffer illustre une histoire et crée la première animation de notre cinématographie, qui sera par la suite riche en révélations et en talents. Il fallait bien commémorer d’une manière ou d’une autre cet anniversaire. Le festival Animatou tombe à pic pour s’en charger, avec un programme regroupant des classiques d’un genre qu’on ne sait pas toujours où classer. Courts-métrages de Nag et Gisèle Ansorge, Claude Luyet, Zoltan Horvath ou Georges Schwizgebel, pour ne citer qu’eux, le composent et seront projetés ce dimanche au Spoutnik en présence de certains de leurs auteurs.

Animatou, donc. Le festival international du film d’animation de Genève, qui a lieu jusqu’au 9 octobre pour la seizième fois (déjà!), rassemble cette année 136 films pour un total de 36 pays de production. C’est mine de rien énorme. On mesure d’ailleurs mal l’ampleur de la tâche remise chaque année sur le tapis par les deux directrices de la manifestation, Matilda Tavelli et Lani Weber Schaer, et par leurs équipes. Car il ne suffit pas d’aller à Annecy (le Cannes de l’animation, qui a lieu en juin), d’y faire son marché et d’attendre sagement que les choses se fassent. Au contraire, c’est une prospection de chaque instant, de chaque jour, qui est nécessaire pour composer un tel festival.

Différentes avant-premières

Le menu se décline en différentes compétitions, réparties par nations ou genres. Différentes avant-premières ponctuent la semaine. Notamment «La traversée» de Florence Miailhe, qui est précédé d’une excellente réputation, ainsi que «Ma mère est un gorille (et alors?)» de la Suédoise Linda Hambäck, sorti le 22 septembre en France. «Miraï ma petite sœur» de Mamoru Hosoda est lui aussi au programme.

On peut également citer un best of d’Annecy 2021 (logique) avec six courts-métrages, la plupart primés au festival. Plus étonnant, on pourra découvrir, et cela au cinéma Spoutnik le 7 octobre, des moments érotiques réservés à un public de plus de 18 ans. À noter que parmi les huit courts-métrages sélectionnés, la plupart sont réalisés par des femmes. Le festival Animatou se déploie, entre autres, à l’Alhambra et au Spoutnik.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.