Encre bleue – L’angoisse des sièges occupés À 80 ans, Josiane redoute de monter dans le bus et de ne pas trouver de place assise. Comment faire pour l’aider? Julie

Un bus TPG. PIERRE ALBOUY

Monter dans le bus, et s’apercevoir que tous les sièges sont pris. La hantise de Josiane. Car elle ne se berce plus d’illusions quant au fait qu’un passager lui offrira spontanément sa place. En effet, l’octogénaire, quoique d’allure encore alerte, a les os fragiles, et se tenir à la barre en restant debout pendant les soubresauts du bus 1 l’inquiète à juste titre. Josiane étant, dit-elle «d’un naturel réservé», il lui en coûte de demander à quelqu’un de bien vouloir lui céder sa place. «Je l’ai fait une fois: la jeune dame ne m’a pas entendue ou ne s’est pas sentie concernée, et n’a pas levé les yeux vers moi. Ce qui lui aurait naturellement permis de comprendre la situation. Mais je suis restée plantée là, tandis que tout le monde avait les yeux rivés sur son téléphone.»

Quant à toucher le bras d’un passager assis pour lui manifester sa présence, Josiane n’y songe pas: «Un geste peut vite être mal interprété. Ce serait dangereux pour moi qu’une personne se sente attaquée, retire vivement son bras ou me repousse, et que je tombe de tout mon long dans le bus…»

Je me souviens d’une scène qui me ravit encore: une dame âgée était entrée dans le bus bondé, jetant des regards à la ronde. Un grand costaud – 30 ou 40 ans – tatoué et piercé avait vu la scène. «Qui pour laisser sa place à notre grand-mère?» avait déclamé celui-ci d’une voix très forte. Aussitôt, levant le nez de leur téléphone, trois personnes s’étaient levées et avaient offert leur siège, et n’avaient pas osé se rasseoir même lorsque l’aînée s’était installée. Ce qui avait permis à une femme enceinte et un sexagénaire de bénéficier des places à l’arrêt d’après… Je souhaite à Josiane une pareille chance, et à nous tous l’inspiration d’intervenir à la prochaine occasion.



