Euro 2020 – Finaliste, l’Angleterre met fin au conte danois Italie-Angleterre! C’est l’affiche de rêve de la finale de l’Euro. Les Three Lions ont vaincu mercredi en prolongations un Danemark valeureux jusqu’au bout (2-1). Florian Vaney

Harry Kane vient d’inscrire le 2-1 pour l’Angleterre. AFP

Qu’allait bien pouvoir encore inventer le Danemark mercredi? Rebelle parmi les nations géantes présentes en demi-finale, il ne lui a pas fallu bien longtemps pour trouver: marquer un but aux Anglais. Et inscrire un coup franc direct. Tout ça à la fois. Deux premières dans cet Euro. L’œuvre du si prometteur Mikkel Damsgaard, déjà excellent depuis le début du tournoi et qui a quasiment inventé un effet pour réussir à contourner le mur et tromper Jordan Pickford. Une frappe très impressionnante qui confirmait une chose: l’Angleterre pouvait bien avoir 50 000 supporters derrière elle, cela ne suffirait pas pour étouffer onze Danois.

Le magnifique coup-franc de Mikkel Damsgaard pour 1-0 norvégien. RTS2

Il y a eu match. Un match excitant par moments, avant et après cet épisode de la demi-heure. Parce que les Three Lions ont été bousculés. Parce qu’ils ont dû aller puiser des solutions tout au fond d’eux-mêmes dans une position assez étrange. Celle du favori pourtant confronté à son plafond de verre des grandes compétitions. Alors lorsque Harry Kane a décroché pour trouver une merveille d’ouverture qui amenait à l’égalisation, il n’y avait qu’à applaudir (39e).

L’action de l’égalisation anglaise. RTS2

Le penalty de la délivrance

Dans la théorie, la sélection danoise est cauchemardesque à affronter à cause de sa capacité à changer de visage en plein match. Il y avait une confirmation à aller chercher à Wembley au plus fort de la pression britannique en début de seconde période. Kasper Hjulmand a vu triple dans ses changements. Pour un résultat clair: sa troupe a nettement perdu en velléités offensives pour mieux contenir les assauts de Raheem Sterling et ses partenaires. Défendre regroupée, c’est aussi une de ses caractéristiques. Surtout quand la fatigue pèse autant.

Restait l’une des grandes forces de l’Angleterre: la capacité à gérer la partie comme elle l’entend pour mieux faire la différence sur un coup d’éclat. La menace a plané. Dans le temps réglementaire, jusqu’en prolongations, où les deux équipes se sont emmenées avec une domination anglaise toujours plus flagrante. Elle a fini par se transformer en sanction, qui a brusquement mis fin à la belle histoire nordique.

Le penalty de Harry Kane. RTS2

Rien d’illogique que ce (généreux) penalty de la délivrance transformé en deux temps par Harry Kane (104e). Il saluait la puissance individuelle anglaise (quelle prestation de Sterling), il récompensait sa maîtrise globale, sa progression sous Gareth Southgate aussi. L’Angleterre fera un magnifique opposant à l’Italie dans une finale de rêve dimanche. Battu, le Danemark trouvera son salut dans les émotions qu’il a générées presque jusqu’au bout. Une autre façon de vaincre.

Angleterre - Danemark 2-1 ap. (1-1) Afficher plus Wembley, Londres. 60 000 spectateurs. Arbitre: Danny Makkelie (P.-B.). Buts: 30e Damsgaard 0-1; 39e Kjaer (csc) 1-1; 104e Kane, pen. 2-1. Angleterre: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice (95e Henderson); Saka (69e Grealish, 106e Trippier), Mount (95e Foden), Sterling; Kane. Entraîneur: Gareth Southgate. Danemark: Schmeichel; Christensen (79e Andersen), Kjaer, Vestergaard (105e Wind); Stryger (67e Wass), Hoejbjerg, Delaney (88e Jensen), Maehle; Braithwaite, Dolberg (67e Norgaard), Damsgaard (67e Poulsen). Entraîneur: Kasper Hjulmand. Avertissements: Maguire (50e), Wass (72e).

