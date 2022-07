Euro 2022 – L’Angleterre et l’Allemagne veulent écrire l’histoire à Wembley Avant la finale, qui se disputera devant 90’000 spectateurs, les médias des deux pays évitent les clichés guerriers, mais pas la rivalité ancestrale. Simon Meier

Leah Williamson, milieu de terrain et capitaine des Anglaises, pourrait brandir un trophée majeur à Wembley, cinquante-six ans après Bobby Moore. AFP

Tout le monde se plaît à le souligner, à commencer par un Jürgen Klopp conquis: «Techniquement et tactiquement, le niveau de cet Euro a été incroyablement élevé, a apprécié le manager allemand de Liverpool en conférence de presse d’avant-saison. Le football féminin a présenté un jeu exceptionnel, un visage fantastique.» Tellement fantastique qu’avant la finale de dimanche (18 h) entre l’Angleterre et l’Allemagne, les tabloïds d’outre-Manche et la presse de boulevard d’outre-Rhin se comportent correctement.