Qatar 2022 – L’Angleterre écrase l’Iran pour ses débuts Les Anglais se sont facilement imposés 6-2 contre des Iraniens dépassés, lundi, au Qatar.

Les Anglais sont parfaitement entrés dans le tournoi AFP

Avec un doublé de Bukayo Saka (21 ans) et un but de Jude Bellingham (19 ans), la jeune génération a offert à l’Angleterre une entrée tonitruante et enthousiasmante dans le Mondial-2022 en écrasant l’Iran (6-2) lundi à Doha.

Resplendissant depuis le début de saison avec Dortmund, Bellingham pourrait bien être l’une des révélations de la compétition. Il est probablement le véritable milieu relayeur qui manquait à cette équipe anglaise qui avait si souvent du mal à trouver du liant entre ses blocs défensif et offensif.

Match parfait de Bellingham

Il avait déjà été l’une des rares, si ce n’est la seule, satisfaction anglaise lors de la calamiteuse dernière Ligue des nations, et il a totalement fait oublier l’absence de Kalvin Philipps qui avait pourtant été si précieux lors de l’Euro-2020.

Annoncé comme un prodige depuis son adolescence, cet infatigable «gratteur» de ballons n’hésite jamais à se projeter vers l’avant jusque dans la surface adverse avec un réel talent de finisseur, comme le montrent ses 4 buts en Ligue des champions avec Dortmund.

À la 35e, il s’est ainsi trouvé à point nommé pour reprendre d’une tête décroisée parfaitement dosée un centre de Luke Shaw pour ouvrir le score. C’est ensuite Bukayo Saka, à peine plus vieux, avec ses 21 ans, qui s’est illustré. Ce dernier y est même allé d’un doublé.

Il a d’abord catapulté sous la barre une déviation de la tête de Harry Maguire (2-0, 43e), avant de tuer quasiment tout suspense au retour des vestiaires en s’amusant avec la défense adverse, il est vrai, facilement mise en déroute (3-0, 62e).

Jamais l’Angleterre n’avait eu deux buteurs de 21 ans ou moins dans un match d’une compétition majeure et cela confirme que Gareth Southgate a eu raison de faire confiance à ces jeunes talents pour ce premier match.

La revanche de Saka

Pour Saka, ce doublé pour son premier match sur la scène mondiale a aussi un petit goût de revanche, après avoir raté un tir au but lors de la finale perdue de l’Euro-2020 contre l’Italie, ce qui lui avait valu de nombreux messages insultants et parfois à caractère raciste sur les réseaux sociaux.

Développement suit…

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.