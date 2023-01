Football – L’Angleterre applaudit le retour en grâce de Denis Zakaria Le milieu de terrain genevois a livré une nouvelle prestation de qualité contre Manchester City, ce jeudi. Supporters et médias sont sous le charme. Brice Cheneval

Denis Zakaria a livré une prestation à la fois juste et tranchante face à Manchester City. AFP

On ne cessera jamais de le répéter: tout va très vite dans le football. À Noël, Denis Zakaria était en situation d’échec à Chelsea, avec deux petits matches au compteur depuis son arrivée en prêt dans les dernières heures du mercato estival. Deux semaines plus tard, la situation a pris une tournure beaucoup plus réjouissante.

Le 27 décembre contre Bournemouth (2-0), le milieu de terrain genevois a eu droit à sa première apparition en Premier League. Aligné d’entrée, il s’est fait l’auteur d’une prestation de qualité. Toutefois, les retours de blessure annoncés de Mateo Kovacic et Ruben Loftus-Cheek jettaient un flou sur la suite. Depuis, le premier nommé a rejoué mais Zakaria est pour l’instant maintenu dans le onze titulaire. Face à Nottingham Forrest (1-1), le 1er janvier, l’international suisse s’est encore montré convaincant pendant 61 minutes. Si bien que son entraîneur, Graham Potter, lui a renouvelé sa confiance pour la réception de Manchester City, ce jeudi soir. Un test d’une toute autre envergure.

Briller devant des mal classés est une chose, à ne pas négliger vu les miettes dont l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a dû se contenter jusqu’à présent. Le faire contre la meilleure équipe du championnat n’engendre pas le même écho. L’occasion - aussi excitante qu’intimidante - était unique d’affirmer sa légitimité. De prouver qu’il mérite sa place chez les Blues. Il l’a saisie de fort belle manière.

Lors de ses deux précédentes apparitions, Zakaria s’était surtout rendu précieux par son jeu sans ballon, présence de Jorginho oblige. Jeudi, le métronome italien est resté sur le banc. Conséquence: celui qui est surnommé le «Poulpe» - en raison de ses longues jambes et de son aptitude à récupérer les ballons - a été davantage responsabilisé à la construction (59 ballons touchés, contre 42 et 29 face à Bournemouth et Nottingham Forrest). Il a ainsi pu faire apprécier son aisance technique et son sang-froid dans la prise de décision. Notamment en toute fin de match, lorsqu’il s’est habilement sorti du pressing de trois adversaires. Une séquence largement encensée sur les réseaux sociaux.

Le Genevois a étalé son aptitude à ressortir proprement (93% de réussite dans les transmissions), ainsi qu’à casser les lignes adverses, par ses courses autant que par ses passes. Le tout accompagné, une nouvelle fois, d’interventions défensives précieuses (3 interceptions, 7 récupérations). En résumé, il a eu un vrai impact sur la rencontre et la presse britannique n’a pas manqué de le souligner.

Les supporters de Chelsea ne tarissent pas non plus d’éloges sur un joueur qu’ils découvrent. En l’espace de dix jours, Zakaria les a charmés. Certains réclament dès à présent la levée de son option d’achat, fixée à un peu plus de 30 millions de francs. Une issue qui semblait bien illusoire il y a peu.

«Chaque fois que Denis a joué, il ne nous a pas laissé tomber, applaudissait Graham Potter après la réception de Bournemouth. Il a dû se montrer patient. Nous avions de bonnes options au milieu de terrain, c’était difficile pour lui d’avoir une opportunité. Mais il est resté professionnel et a travaillé très dur, c’est pourquoi il a été récompensé.»

«Il est resté professionnel et a travaillé très dur, c’est pourquoi il a été récompensé» Graham Potter, entraîneur de Chelsea, au sujet de Denis Zakaria

En l’état, il serait présomptueux d’avancer que Zakaria a assuré son avenir chez les Blues au-delà du mois de juin. Mais, c’est un fait, cette hypothèse a repris de l’ampleur.

