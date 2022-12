Qatar 2022 – L’Angleterre a pris son temps, avant d’éliminer le Sénégal Les Anglais ont mis une mi-temps à prendre la mesure des champions d’Afrique (3-0), en 8e de finale du Mondial 2022 de football. Rendez-vous est pris contre la France samedi. Robin Carrel

S'il y a une constante à tirer des quatre premiers matches à élimination directe du tournoi qatari, c'est bien que les cadors s'en sortent toujours et ça n'est surtout pas un hasard. Les Pays-Bas, l'Argentine, la France et maintenant l'Angleterre ont tous souffert (au moins un peu) contre les outsiders américain (3-1), australien (2-1), polonais (3-1) et sénégalais. Mais la qualité individuelle et l'expérience collective ont fini par faire régner la logique, sans pitié.

La jeunesse, le talent et les buts de Kylian Mbappé avaient illuminé le début de soirée qatarie. Et que dire de la performance de Jude Bellingham... Le joueur du Borussia Dortmund a été un roc dans l'entrejeu des «Three Lions» et a emmené les siens à une troisième participation d'affilée aux quarts de finale d'un grand tournoi international. A 19 ans et 158 jours, il est le vrai patron de cette équipe. Michael Owen, l'ancien Ballon d'Or, a été le seul élément de l'histoire anglaise à avoir été titularisé plus jeune à ce niveau, sous ce maillot mythique.



Le natif de Stourbridge, dans la banlieue de Birmingham, dans les Midlands de l'Ouest, a fêté sa 21e sélection avec une prestation majuscule. Il a commencé par gagner un paquet de duels (8/11 rien qu'à la pause). Mais c'est surtout de lui qu'est enfin venue l'étincelle à la 38e, alors que les siens commençaient à être ballottés par des Sénégalais qui avaient bien préparé leur coup. Bellingham, au milieu de trois défenseurs, a trouvé un interstice pour servir en retrait et sur un plateau Jordan Henderson. Il est ainsi devenu le plus jeune Anglais à réussir une passe décisive lors d'un Mondial depuis 56 ans.

Dans la foulée, Harry Kane a fini par marquer son premier but du tournoi (45e+3), après que Bellingham a créé tout seul une brèche en contre-attaque. Le capitaine a fusillé Edouard Mendy de près et inscrit son 52e but international - pas mal, en 79 sélections... -, à une longueur seulement du record encore détenu pour quelques jours par Wayne Rooney.

L'attaquant de Tottenham avait distillé trois passes décisives depuis le début des hostilités et manqué une montagne, seul au point de penalty, à la 41e. Voilà son compteur débloqué et la France prévenue. Surtout que Phil Foden a ensuite trouvé Bukayo Saka pour le 3-0 (58e).



Les Anglais ont ainsi enchaîné un huitième match de Coupe du monde d'affilée sans perdre face à une sélection africaine (cinq victoires et trois nuls), mais ils ont senti le vent du boulet en première période. Ismaila Sarr a, en effet, eu deux belles possibilités aux 22e et 32e minutes. Sur son premier essai, l'ailier de Watford a trop enlevé sa frappe. Sur le deuxième, il a trouvé la main solide du gardien Jordan Pickford sur son chemin - même si la VAR serait sans doute intervenue pour une main préalable. Manquer ça contre un tel adversaire, c'est signer son arrêt d'élimination.

