La Bâtie – Festival de Genève – L’Anglais Kim Noble livre son hymne à la vermine. Foutraque et merveilleux! À mi-chemin de cette 46e édition, le solo pour bidouilleur et cadavres «Lullaby for Scavengers» la porte à son plus haut degré jusqu’ici. Katia Berger

Kim Noble: agent de nettoyage, artiste vidéo, performeur, exhibitionniste, fils aimant, pourfendeur de la bien-pensance, et tant d’autres choses encore. PETER HÖNNEMANN

La noblesse de son nom ne cesse de se manifester tout au long de ce «Lullaby for Scavengers» découvert jeudi et vendredi au Théâtre Saint-Gervais. Mais elle le fait par des voies pour le moins détournées – mettons cela sur le double compte de la modestie et de la subversion. Déjà, Kim Noble tire sa principale source de revenus des ménages qu’il effectue pour des entreprises ou chez des particuliers londoniens.

S’il traîne sa carcasse mal dégrossie dans les milieux de l’art vidéo, c’est qu’il passe le reste de son temps à tripatouiller ce que la vie place sur son chemin, comme le renard flaire le poulet à l’intérieur d’une benne à ordures. Son habitude de fourrager a permis à Kim d’acquérir un hallucinant savoir-faire dans les techniques du collage numérique et de la performance scénique, au point de décrocher de prestigieuses récompenses et de se voir taxer de «génie» par «Time Out» – mais aussi de «comédien le plus grossier» par «The Times UK».

Son entourage immédiat n’est pas exactement de sang bleu non plus. Sur un plateau encombré de machines, il nous présente sa fille: un asticot blanchâtre qui lui donne narquoisement la réplique, l’aide parfois à faire scandale dans les restaurants, puis se fait violer sous nos yeux par son propre père. La voix de sa conscience: une «écureuille» critique et inspirante, qu’il a transformée en marionnette après que des écologistes militant pour la sauvegarde des écureuils roux l’ont empoisonnée, elle, la grise. Son nouvel ami: l’un de ces goupils qui forniquent nuitamment sur les trottoirs, subissant l’ire des citadins, et qu’il s’en va fréquenter dans un terrier voisin. Son père d’extraction populaire, enfin, qu’il filme, moribond, en train de fredonner la playlist du show, un digest mélancolique des dernières décennies du XXe siècle, de Pink Floyd à Yazoo, en passant par Tom Petty.

Dans les rues nocturnes de Londres, le solitaire médite sur le paradoxe du trou – «il est à la fois quelque chose et rien» – alors qu’il observe les renards aux abords des poubelles. STUDIO NARKI

Antiaristocrate, donc. «Mon travail n’est pas à proprement parler politique, soutient Kim Noble par téléphone, au lendemain d’une triomphale première genevoise. Je suis bien trop nombriliste pour cela, et je ne me sens pas capable d’écrire dans ce sens.» Soit. Mais l’artiste «tellement désillusionné par le Brexit» reconnaît tracer un évident parallèle entre le statut du pote mendiant qu’il accoste dans la rue et celui du pigeon éclaffé au bord du caniveau. «Je déteste surtout la droiture morale de la gauche bien-pensante», grogne-t-il. Aussi, pour atteindre sa cible, il aiguise les piques d’un humour incorrect: l’immoralité peut s’avérer une arme. Et il ne lésine sur aucune provocation, de préférence obscène.

Par amitié pour son «écureuille» grise, Kim s’installe à la forêt d’Epping pour expérimenter la vie dans les branchages. STUDIO NARKI

Sur le plan des références artistiques, «Lullaby for Scavengers» («berceuse pour charognards» en traduction française) ne plastronne pas davantage. Au plus, nos antennes grésillent-elles au moment où Kim Noble cite la célèbre performance que Joseph Beuys avait réalisée en 1974 avec un coyote: «Je disais hier à mon dramaturge que l’allusion ne dure pas assez longtemps», commente-t-il, soucieux que son public saisisse la perche, mais inquiet par ailleurs qu’il y voie de la forfanterie. Un hommage caché, alors, qui se mêlerait à celui rendu à feu son paternel? «Oui, j’adore cette connexion, même si je ne l’ai pas établie intentionnellement.»

Au milieu des images crues et des phrases provocantes, la distinction de Noble s’exprime à travers une sensibilité qu’il refuse d’utiliser comme faire-valoir. D’un bout à l’autre de ce troisième volet d’une trilogie sur «la solitude et l’amitié» (suite à «Kim Noble Will Die» et «You’re Not Alone»), le Britannique apparaît désespérément cafardeux. Sous la dérision filtre une neurasthénie communicative. Où trouve-t-il alors l’énergie pour faire carburer son moteur à malices et à prouesses technologiques?

«Dans ma petite vie imbécile, je fais mes expériences, tout le monde s’en fout, jusqu’au jour où j’ai la chance qu’un théâtre abrite un projet» Kim Noble, performeur et artiste vidéo

«Je ne me mets pas en tête de créer un spectacle, répond-il. Dans ma petite vie imbécile, je fais mes expériences, tout le monde s’en fout, jusqu’au jour où j’ai la chance qu’un théâtre m’abrite pour un projet, et que j’ai le temps de développer des idées. Ensuite, je fourre tout ce que je peux dans la pièce, en me disant que dans le tas, s’il y a des choses qui ne plaisent pas, ce n’est pas grave, ça passe comme une averse en Angleterre.» L’humilité du génie.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.