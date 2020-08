Construction de machines – Landis+Gyr va supprimer 12% des effectifs Le groupe basé à Zoug veut réduire ses coûts via une restructuration. Il compte 5800 collaborateurs.

L’entreprise qui fabrique des compteurs électriques va biffer quelque 700 postes. KEYSTONE

Le fabricant de compteurs électriques Landis+Gyr se restructure et veut supprimer 12% de ses effectifs. La société qui compte 5800 collaborateurs veut ainsi réduire ses coûts, a-t-elle indiqué mercredi. Grâce à la restructuration, l’organisation sera simplifiée, ce qui permettra d’être plus réactif et plus proche des clients, précise le groupe dans un communiqué.

«Notre bilan solide est un avantage de taille et nous nous concentrons désormais sur la gestion des coûts, alors que nos engagements en faveur de la recherche et du développement restent inchangés», a indiqué Werner Lieberherr, directeur général (CEO) du groupe. Les détails de ce programme, qui doit se déployer au cours de l’exercice fiscal 2020, seront révélés lors de la présentation des résultats semestriels le 28 octobre.

Au dernier pointage en mai, la société a annoncé un repli des ventes et des profits au cours de son exercice annuel décalé 2019/2020, clos fin mars. L’année a fini en eau de boudin avec la propagation du Covid-19 et les répercussions économiques associées.

En raison du contexte incertain, aucune prévision n’a été fournie pour l’exercice en cours. Par mesure de précaution, le conseil d'administration a choisi de prendre la décision concernant le dividende plus tard, lors de la présentation des résultats semestriels.

ATS/NXP