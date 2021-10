Aménagement – Lancy propose d’accueillir la gare routière

Où caser la gare routière, dont la Ville de Genève ne veut plus à la place Dorcière? Le Canton a son idée: le parking P47, proche du tunnel de Ferney, sous le tarmac de l’aéroport. Jugeant ce site excentré, le PLR a ses suggestions, dont deux sur sol lancéen (lire notre édition du 19 octobre). Mais voilà que Lancy conteste ces pistes, tout en promouvant sa solution.

Patron de l’Urbanisme lancéen, Damien Bonfanti écarte les deux idées libérales-radicales concernant sa ville. Trèfle-Blanc? «On y trouve déjà la voirie cantonale et la police autoroutière, la nouvelle patinoire y est prévue et le Service des autos pourrait y être délocalisé, énumère le Vert. Comment ajouter encore une gare routière?» Quant à conquérir le site de la boucle du tram à Pont-Rouge, l’élu juge «impensable» cette idée libérale-radicale: «Le carrefour voisin est déjà saturé et le terrain, trop exigu, appartient aux CFF qui y prévoient un immeuble.»