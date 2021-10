Politique foncière communale – Lancy et Onex veulent être plus actives dans l’immobilier Les élus souhaitent que les Exécutifs acquièrent davantage de terrains. Caroline Zumbach , Léa Frischknecht

Les auteurs des textes indiquent qu’« une telle politique permettrait aux communes de mieux maîtriser leur développement ». LAURENT GUIRAUD

C’est une petite révolution qui démarre dans certaines communes. Le mois dernier les conseils municipaux de Lancy et Onex ont voté des textes demandant que leur exécutif mette en œuvre rapidement et sur le long terme une politique d’acquisition foncière active. D’autres municipalités pourraient suivre cet exemple et faire ainsi trembler le milieu immobilier genevois.