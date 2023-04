Accord genevois sur l’arborisation – Lancy et le Canton subventionnent les plantations d’arbres chez les privés L’État a signé une convention avec la commune, pour reverser à celle-ci une part du fonds cantonal destiné à compenser les abattages d’arbres. Antoine Grosjean

À Lancy, les privés pourront toucher des subventions pour planter des arbres sur leur parcelle, ou pour préserver ceux qui y existent déjà. Si l’idée n’est pas vraiment nouvelle, puisque la commune de Chêne-Bougeries propose déjà un soutien similaire à ses administrés, il y a ici une différence de taille: l’argent utilisé à cette fin ne proviendra pas des deniers publics mais des privés eux-mêmes, via le fonds cantonal destiné à compenser les abattages d’arbres. Une première.

La Ville de Lancy et l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) ont signé une convention qui permet à ce dernier de reverser à la commune une part de ce fonds, comme le prévoit une modification du règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA) adoptée par le Conseil d’État il y a trois ans. Pour l’instant, aucune autre commune n’a saisi cette opportunité.

Compenser sur place

Pour rappel, chaque arbre abattu dans le canton est censé être compensé par un nouvel arbre, planté en principe dans le même secteur. Mais si cela n’est pas possible, le propriétaire responsable de l’abattage doit payer une somme – proportionnelle à la valeur de l’arbre – qui sert à financer une plantation ailleurs. Toutefois, cette compensation peut être réalisée n’importe où dans le canton, et pas forcément dans la commune où le premier arbre a été abattu.

Avec cette convention, la Ville de Lancy veut stopper l’érosion de sa surface de canopée. Le conseiller administratif lancéen délégué à l’environnement, Damien Bonfanti, constate en effet que le patrimoine arboré présent chez les privés a tendance à disparaître, «par manque d’entretien ou tout simplement pour des questions de coûts. C’est pourquoi nous avons voulu créer ce type de subvention, qui permet aussi de consolider la biodiversité et de lutter contre le dérèglement climatique.»

«Il s’agit de redistribuer à Lancy même l’argent recueilli grâce aux arbres sacrifiés à la construction sur son territoire.» Nicolas Hasler, chef du Service communal de l’environnement

Le projet a été approuvé par le Conseil municipal en septembre dernier. «Il s’agit de redistribuer à Lancy même l’argent recueilli grâce aux arbres sacrifiés à la construction sur son territoire, explique Nicolas Hasler, chef du Service communal de l’environnement. Rééquilibrer notre patrimoine arboré est essentiel. Le but est aussi que l’argent engrangé par le fonds cantonal, qui est réalimenté en permanence, soit réinvesti sans que cela ne prenne trop de temps.»

À l’heure actuelle, la part du fonds provenant des propriétaires privés de Lancy s’élève à environ 90’000 fr. Cette année, les demandes de subventions pourront être déposées dès le 2 mai et jusqu’en juillet, afin que les arbres puissent encore être plantés cet automne. Les inscriptions peuvent se faire en ligne.

Somme pas limitée

La subvention couvre l’achat des arbres, leur plantation et leur entretien pendant les trois premières années par des professionnels. Son montant n’est pas limité, contrairement à ce qui se fait à Chêne-Bougeries, où la somme ne peut pas excéder 3000 fr. par arbre, et 25’000 fr par propriétaire. «Sans être trop dispendieux, nous ne voulons pas non plus fermer la porte aux projets ambitieux», confie Nicolas Hasler.

Pour être éligible, il faut présenter deux devis comparatifs émanant d’entreprises paysagères signataires d’une convention collective de travail. Les arbres choisis doivent provenir de pépinières locales, si possible certifiées bio. Il est en outre recommandé de choisir des essences indigènes ou les mieux adaptées aux conditions climatiques actuelles et futures.

La Ville de Lancy souligne que pour sa part, elle limite au maximum les abattages sur les parcelles qui lui appartiennent, tout en compensant rigoureusement ceux qui ne peuvent être évités. Depuis 2018, elle a ainsi replanté 298 arbres, en contrepartie des 283 ayant été abattus. Mais elle estime vitale l’implication des propriétaires privés, qui possèdent 80% du territoire communal.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

