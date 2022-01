Mobilité à Genève – Lancy devrait disposer d’un pont à deux étages

Inspiré des plans de Robert Maillart (1872-1940), le pont de Lancy a été bâti en 1953 et 1964 et a déjà nécessité des interventions lourdes à la fin des années 90.

Les automobilistes y bouchonnent sans même réaliser qu’ils franchissent un pont. Les bus s’y engluent. Les piétons s’y faufilent sur des trottoirs étroits en évitant les cyclistes qui s’y réfugient. Méconnu mais maudit, le pont de Lancy est bien parti pour se refaire une beauté sous la forme d’un duplex.

«Ce n’est qu’un crédit d’études, mais c’est en très bonne voie», confirme Christian Flury (MCG), rapporteur de l’écrasante majorité de la Commission parlementaire des travaux qui a donné son aval, avec 13 oui, un refus et une abstention. Ce crédit de 5,8 millions de francs présage un chantier qui en pèserait environ 138. Il s’agit de doter l’ouvrage d’un second tablier, passant en dessous de la route actuelle. On consoliderait en même temps ce franchissement du vallon de l’Aire, bâti en 1953 et 1954 sur la base de plans de Robert Maillart, pionnier suisse du béton armé au début du XXe siècle.