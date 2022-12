Terminus du tram 15 aux Palettes à Lancy et tram 12 qui fait la boucle. OLIVIER VOGELSANG

Genève, 1er décembre

Je me réfère au courrier de lecteur publié le 19 novembre sous le titre «Un menteur peut en cacher un autre». Le quartier des Palettes, Semailles, Curé-Baud-Fraisier, à Grand-Lancy Sud, compatit fortement avec l’expérience du Grand-Saconnex.

En effet, nous vivons une situation semblable. L’arrivée du tram 15 dans le quartier a mobilisé des habitants du quartier et une initiative populaire communale «Pour une intégration respectueuse du tram à Lancy» a été déposée. L’initiative acceptée par le Conseil administratif et le Conseil municipal se fondait sur les aménagements à faire afin de ne pas nuire à la qualité de vie des habitants (quartier de grande densité). Non seulement le Conseil administratif de Lancy ne défendait pas les intérêts des habitants, mais le conseiller administratif Vert a préféré ajouter quelques places de parking au détriment d’une piste cyclable protégeant mieux les cyclistes et au mépris de quelques arbres. Le remplacement prévu de 141 places de parking (supprimées par le projet de tram 15) par un parking souterrain est passé aux oubliettes.

Le plan d’aménagement de l’Office fédéral des transports ne prévoyait pas la traversée des rails du tram pour l’entrée dans le quartier des Semailles, car cela ralentissait le tram, créait des bouchons et mettait en danger les cyclistes. La Ville de Lancy a pourtant décidé de faire recours pour obtenir cette traversée en mettant la pression au dernier moment avec l’urgence des travaux à finir.

Ce n’est pas seulement une question d’engagements non tenus, mais c’est surtout une fois de plus un élu d’une couleur politique précise qui ne respecte pas les promesses faites au nom de cette couleur.

Rika Brademann

