Vie communale – Lancy accepte la refonte du statut de ses employés Après 11 sessions en commission, le projet de réforme, très critiqué au printemps, a été largement accepté par le Conseil municipal. Léa Frischknecht

La bascule pour les employés de la Commune aura lieu le 1 er janvier 2023. STEVE IUNCKER-GOMEZ

Ils étaient nombreux, jeudi 24 novembre, dans le public du Conseil municipal lancéen. Des employés de la Commune, du personnel de la petite enfance et des fonctionnaires depuis la rentrée scolaire avaient fait le déplacement pour un vote déterminant. «C’est un moment important pour le personnel de la Ville de Lancy; on clôt une boucle d’un an et demi», a déclaré la maire, Salima Moyard. Acceptées par 31 oui et 2 abstentions, les refontes du statut du personnel et du système de rémunération de l’administration municipale reviennent de loin.