Finances des communes – Lancy accepte de justesse un déficit de 2,5 millions Il a fallu le vote du président pour que le Conseil municipal valide un budget déficitaire pour 2022. Léa Frischknecht

Après un vote très serré, la majorité rose-verte a réussi à faire passer le budget déficitaire grâce au président du Conseil municipal. © Steeve Iuncker-Gomez

À Lancy, la gauche est majoritaire, mais l’avantage est très serré. Les conseillers municipaux Verts et socialistes ont pu s’en rendre compte lors de la séance du 16 décembre. À l’ordre du jour, le budget 2022, présentant un excédent de charges de 2,5 millions de francs. Soutenu par la gauche, il a mobilisé un front commun de la part du PLR, du MCG et du groupe PDC - Vert’Libéraux, qui s’y opposaient farouchement. Après délibérations, le résultat est parfaitement équilibré: 18 oui et 18 non. C’est au président, Matthieu Jotterand, de trancher. Et la voix du socialiste fait pencher la balance pour le oui.