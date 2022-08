Ville de Genève – L’ancienne juge Christine Junod chargée de l’affaire des marteaux-piqueurs Le Conseil administratif a demandé à l’ex-juge d’instruction libérale de déterminer les responsabilités dans le dégrappage sauvage survenu en juin aux Pâquis. Théo Allegrezza

La conseillère administrative Frédérique Perler lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal, le 5 juillet 2022. IRINA POPA

Le nom de «l’ancienne juge à la retraite» chargée d’enquêter sur l’affaire des marteaux-piqueurs a été dévoilé. Il s’agit de Christine Junod, comme l’a rapporté GHI, ainsi que la RTS mardi. Le Conseil administratif a donc confié à une libérale le soin de déterminer les responsabilités dans l’action de dégrappage illégale orchestré en juin aux Pâquis.

Mise en cause pour avoir donné son aval aux deux associations organisatrices (Actif Trafic et Survap), la conseillère administrative Frédérique Perler avait refusé de répondre aux questions des élus lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal début juillet et dit réserver ses réponses aux procédures en cours. Quelques jours plus tôt, la magistrate avait reconnu avoir commis «une erreur d’appréciation» et présenté ses excuses dans un communiqué.

Théo Allegrezza

