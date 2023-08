Football – L’ancien sélectionneur de la Chine inculpé pour corruption Li Tie est suspecté d’avoir accepté et proposé des pots-de-vin à destination et en provenance d’employés non étatiques.

L’ancien sélectionneur chinois Li Tie a été inculpé pour corruption, a annoncé le plus haut procureur du pays, alors que Pékin tente d’endiguer les malversations dans le milieu du sport.

Depuis le mois de novembre, une série de responsables du football chinois, dont le président de la fédération Chen Xuyuan, ont fait l’objet d’enquêtes pour «violations de la loi».

L’inculpation de Li Tie, un des footballeurs chinois les plus connus, intervient quelques mois après que les autorités ont annoncé avoir ouvert une enquête judiciaire à l’encontre de l’ancienne star d’Everton, en Premier League.

Une histoire de pots-de-vin

Li «est suspecté d’avoir accepté et proposé des pots-de-vin à destination et en provenance d’employés non étatiques», a précisé le procureur dans un communiqué.

Un bureau local du procureur de la province de Hubei, dans le centre de la Chine, a «engagé des poursuites publiques (contre Li) conformément à la loi», a-t-il ajouté.

L’entraineur de 46 ans a notamment joué à Everton entre 2002 et 2006, et compte plus de 90 sélections avec la Chine.

En poste de 2020 à 2021

Il avait pris la tête de la sélection chinoise en 2020 mais a quitté ses fonctions dès 2021, après avoir échoué à qualifier son pays pour la Coupe du monde au Qatar l’an dernier.

Amateur de football, le président chinois Xi Jinping espère voir son pays accueillir et même remporter une Coupe du monde un jour.

Mais sa campagne anti-corruption a fortement impacté le football chinois ces derniers mois, frappant un secteur déjà en proie à des difficultés financières et souffrant encore des conséquences de la politique zéro-covid de Pékin, aujourd’hui abandonnée.

