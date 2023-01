Royauté – L’ancien roi de Grèce Constantin II est mort à 82 ans L’ancien roi de Grèce, Constantin II, est mort mardi 10 janvier 2023, à Athènes, à la suite de problèmes respiratoires. Il avait 82 ans.

Le roi Constantin II en 1967, entouré des colonels suite au coup d’État. AFP

L’ancien roi Constantin II, qui a brièvement régné sur la Grèce dans les années 1960, est mort à Athènes mardi à l’âge de 82 ans, a annoncé la chaîne publique grecque ERT. L’ex-souverain «est décédé (…) des suites d’une attaque cérébrale», a annoncé ERT. Il avait été hospitalisé à Athènes la semaine dernière souffrant aussi de problèmes respiratoires, selon certains médias grecs.

Descendant de la famille royale de Schleswig-Holstein-Glücksburg, Constantin était le cousin du souverain britannique Charles III et le parrain de son fils William. Il était aussi frère de Sofia, la mère du roi Felipe VI d’Espagne. La monarchie en Grèce a été abolie par référendum en 1974, mettant fin à la dynastie danoise instaurée en 1863 par l’arrière grand-père de Constantin II, Georges I. Constantin II avait accédé au trône à l’âge de 23 ans en 1964, l’une des périodes les plus agitées de l’histoire contemporaine grecque.

Les crises politiques qui suivront furent un terrain favorable au coup d’État des colonels en avril 1967 et au septennat de la junte que la CIA a été accusée de soutenir. Selon des documents diplomatiques des États-Unis divulgués plus tard, Constantin avait aussi tenté d’imposer une loi martiale en 1967 pour éviter le retour de Georges Papandréou ou de son fils socialiste Andréas, élu premier ministre quinze ans plus tard. Il avait quitté la Grèce en 1968 et vécu quarante ans à Londres, avant de rentrer dans son pays en 2013. Marié à Anne-Marie, sœur de la reine Margareth II du Danemark, il laisse cinq enfants.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.