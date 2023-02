États-Unis – L’ancien président Jimmy Carter «reçoit des soins palliatifs» Âgé de 98 ans, l’ex-président américain Jimmy Carter a décidé de ne plus subir de nouvelle intervention médicale.

Jimmy Carter est âgé de 98 ans. Getty Images via AFP

L’ancien président des États-Unis Jimmy Carter, 98 ans, est en «soins palliatifs» chez lui, où il souhaite «passer le temps qu’il lui reste» après une série d’hospitalisations, a indiqué sa fondation samedi. Il est le plus vieux président américain encore en vie.

«La famille Carter souhaite préserver son intimité pendant cette période et est reconnaissante de l’intérêt manifesté par ses nombreux supporters», a indiqué la fondation dans un communiqué. Son petit-fils, Jason Carter, a indiqué avoir vu ses «deux grands-parents hier». «Ils sont en paix, et comme toujours, leur maison est pleine d’amour», a indiqué l’ancien élu de Géorgie sur Twitter.

Accords de camp David

Jimmy Carter a été élu à la Maison-Blanche en 1976, dans une Amérique encore marquée par le scandale du Watergate qui avait poussé le président Nixon à la démission. Le démocrate ne fut le président que d’un seul mandat. Artisan des accords de Camp David qui ont abouti, en mars 1979, à la signature du traité de paix israélo-égyptien, il avait été vivement critiqué dans son pays lors de la prise d’otages d’Américains en Iran en 1979-80.

Après avoir quitté la Maison-Blanche, Jimmy Carter a fondé le Carter Center en 1982, pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde. En 2002, il a reçu le prestigieux Prix Nobel de la paix, notamment pour «ses décennies d’efforts infatigables afin de trouver des solutions pacifiques à des conflits internationaux».

L’ancien locataire de la Maison-Blanche avait souffert déjà d’une série de problèmes de santé qui l’avaient obligé à être hospitalisé plusieurs fois en 2019.

Visite de Biden

En avril 2021, le président américain Joe Biden était allé lui rendre visite dans la petite ville de Plains, dans l’État de Géorgie, où il réside depuis son départ de Washington. Jimmy Carter ne s’était pas montré devant les journalistes à cette occasion, mais sa femme Rosalynn, qui utilisait un déambulateur, avait été aperçue aux côtés du couple Biden.

L’ancien président et sa femme s’étaient rencontrés en 1945 par l’entremise de la petite sœur du démocrate, qui était alors étudiante à l’école Navale d’Annapolis et a fêté ses 75 ans de mariage l’an dernier. En 1976, Joe Biden, alors jeune sénateur du Delaware, avait été l’un des premiers élus à soutenir Jimmy Carter dans sa course à la présidence.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.