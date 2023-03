Événement avec Barack Obama – L’ancien président américain vient au Hallenstadion à Zurich Fin avril, Barack Obama s’arrêtera à Zurich. Pour le voir de près, il faudra mettre la main au porte-monnaie. Ev Manz

L’ancien président américain Barack Obama parlera de leadership et de transformation à Zurich. JOHN MINCHILLO/KEYSTONE

Une soirée avec Barack Obama? Pourquoi pas! Ce sera bientôt possible, pour tout le monde, indépendamment de sa position politique. L’ancien président démocrate américain s’arrêtera à Zurich dans le cadre de son voyage en Europe. Le 29 avril, l’homme de 61 ans se produira au Hallenstadion, avant de se rendre deux jours plus tard à Amsterdam et le 3 mai à Berlin.