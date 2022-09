Hommage – L’ancien maire de Genève, Pierre Muller, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi Il aura occupé cette fonction à deux reprises durant sa carrière politique. Né en 1952 à Genève, il était membre du Parti libéral-radical. Thierry Mertenat

Pierre Muller, photographié en 2006, lorsqu’il était responsable des finances. CHRISTIAN BONZON

Une figure de la politique locale, mais aussi un homme de convictions dont l’engagement dépassait largement les frontières de sa ville et de notre pays. Pierre Muller s’était d’ailleurs, après s’être éloigné du Palais Eynard, montré actif dans l’aide humanitaire, occupant la fonction de vice-président de Green Cross International, un de ses derniers mandats publics exercé avec passion.

Courtier polyglotte

La vraie carrière politique, elle, débute en 1990, lorsqu’il devient conseiller municipal après l’élection de Madeleine Rossi à l’Exécutif de la Ville. Membre du Parti libéral-radical, cet ancien courtier, qui est allé apprendre le management en Allemagne et aux États-Unis – il parlait couramment l’allemand et l’anglais –, accède au Conseil administratif de la Ville de Genève en 1995, où il hérite tout naturellement du Département des finances et du logement.

Quatre ans plus tard, il est réélu. À deux reprises durant ce double mandat, il se retrouve maire de Genève, une fonction qu’il incarne en faisant jouer son goût pour le dialogue et un certain raffinement dans les manières.

«Pierre Muller était élégant, fidèle à ses convictions et ses amis, tout en étant constamment dirigé vers l’avenir», déclare à la «Tribune de Genève» Bertrand Reich, le président du PLR, en lui rendant hommage.

Sens de la collégialité

Ses anciens collègues du Conseil administratif saluent à leur tour le sens de la collégialité qui le caractérisait. À commencer par l’ancien député socialiste Manuel Tornare.

Il dit son émotion, en apprenant la triste nouvelle, à nos confrères de Léman Bleu: «Seul de droite dans un gouvernement de gauche, Pierre Muller avait des convictions politiques qui, certes, n’étaient pas les miennes, mais on pouvait au moins travailler de manière collégiale. C’est un homme honnête et chaleureux qui vient de disparaître, alors qu’il était encore jeune.»

La nouvelle de sa mort a été annoncée sur les réseaux sociaux, ce samedi en début de soirée, par notre consœur Marie Prieur, rédactrice en chef de l’hebdomadaire «GHI».

