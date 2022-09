Télévision – L’ancien journaliste Pierre Tripod est décédé Le Lausannois a longtemps travaillé à la TSR où il faisait vivre aux téléspectateurs sa passion du football et de l’équipe de Suisse.

Pierre Tripod a visité de nombreux terrains de foot sur la planète durant sa carrière, comme ici à Marseille.

Journaliste à la TSR depuis 1975 et jusqu’à la fin des années 90, Pierre Tripod est décédé le 5 septembre dernier à l’âge de 83 ans, a annoncé la RTS mercredi.

Né à Lausanne en 1939, Pierre Tripod était un spécialiste du football. Il avait commencé sa carrière comme journaliste de presse écrite à la «Tribune de Lausanne» devenue en 1984 «Le Matin». Après un passage à la Radio romande, il avait ensuite rejoint la Télévision suisse romande en 1975, où il a œuvré jusqu’à la fin des années 1990 au sein du Service des sports. «Pierre Tripod fut un honnête serviteur du journalisme", a sobrement commenté Jean-Jacques Besseaud, son ancien collègue à la radio.

À la TSR, pendant 10 ans, il a été la voix de l’équipe de Suisse, de 1986 à 1996, suivant notamment les aventures de la Nati en Coupe du monde 1994 aux États-Unis où la Suisse, après avoir terminé deuxième de son groupe derrière la Roumanie, avait été éliminée en huitièmes de finale par l’Espagne, et à l’Euro en 1996, durant lequel la Nati n’avait pas passé le premier tour. Il a souvent été accompagné par Joël Corminboeuf comme consultant aux commentaires. C’est Pierre-Alain Dupuis qui l’a remplacé aux commentaires de l’équipe nationale, en 1996.

En 1993, en compagnie de deux de ses collègues de la TSR, Guy Balibouse et Roger Félix, Pierre Tripod a signé un livre sur ses passions, le foot et la Nati: «L‘Équipe de Suisse - Des pionniers de 1905 aux conquérants de 1993». Cette passion, il la transmettait dans ces commentaires. Un autre homme de télé et de radio, Laurent Bastardoz, se rappelait, dans une interview à «La Liberté» en 2015: «Si tu dis du bien de l’adversaire, le vrai fan t’accusera toujours d’être contre son club. Gamin, quand Servette ou Lausanne brillait contre Xamax et que Pierre Tripod le relevait à l’antenne, je voyais aussitôt en lui un commentateur anti-Xamax.» Ce qu’il n’était pas, restant toujours neutre lors de ces commentaires. Sauf quand la Suisse jouait.

