Nouvel épisode d’une longue saga – L’ancien domaine Mobutu a été vendu UBS a revendu le bien situé à Savigny. Le promoteur genevois Ronald Zacharias dirige les travaux de rénovation en cours. Emmanuel Borloz

La propriété et ses nombreuses annexes sont nichées au cœur d’un parc de 30’000 mètres carrés. DR

Les travaux de jardinage et le ballet de camionnettes des ouvriers qui vont et viennent depuis des semaines ne laissent pas de place au doute: à Savigny, la vie a repris au Domaine des Miguettes. Et pour cause, au terme d’une longue saga (lire encadré), l’imposante maison de maître qui a appartenu à l’ex-dictateur du Zaïre Mobutu Sese Seko a un nouveau propriétaire. Qui a décidé de lancer de gros travaux de rénovation.

Formellement, l’acquéreur est une société anonyme du nom de l’adresse: 22, route des Miguettes SA. Si l’identité des personnes qui composent cette entité reste un mystère, il est tout de même un nom qui ressort dans ce dossier, celui de Ronald Zacharias. «En tant que professionnel de l’immobilier, j’assume la direction des travaux pour le compte de la société anonyme dont les actionnaires et les ayants droit souhaitent rester discrets, indique l’homme d’affaires genevois. Ce genre de bien ne court pas les champs. En soi, l’objet n’est pas exceptionnel, il y a des objets bien plus luxueux en terre vaudoise. En l’occurrence, c’est la généalogie du bien et son côté extravagant, ses nombreuses salles de bains, ses improbables jardins à la française et ses paysages à l’anglaise, qui surprennent le plus.»