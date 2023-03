Carnet noir – L’ancien directeur de la «Tribune de Genève» et de la RSR Gérald Sapey nous a quittés L’homme de médias, qui a aussi œuvré chez Reporters sans frontières, entre autres nombreux engagements, s’est éteint à l’âge de 88 ans. Antoine Grosjean

En 2005, Gérald Sapey, président de Reporters sans frontières Suisse, s’exprime au Club suisse de la presse à l’occasion de la 15 e Journée internationale de la liberté de la presse. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

C’était l’un de ces hommes dont l’engagement semble n’avoir pas de limites. Mais parmi ses nombreuses casquettes, c’est avant tout dans le domaine des médias que Gérald Sapey, qui vient de s’éteindre à l’âge de 88 ans, s’était illustré. Ancien directeur de la «Tribune de Genève», puis de la Radio suisse romande, il avait aussi été président de Reporters sans frontières.

Sa disparition affecte beaucoup Daniel Cornu, ancien rédacteur en chef de la Julie, qui a travaillé sous ses ordres: «Gérald Sapey était l’une des personnes dont j’ai été le plus proche tant sur le plan professionnel que sur le plan amical. Il a été le déclencheur décisif de ma carrière de journaliste. C’est notamment grâce à lui que je suis entré à la «Tribune de Genève». Il a été un très bon éditeur, quelqu’un de sérieux et de méthodique, de loyal aussi, avec qui on pouvait toujours discuter. C’était un pragmatique, qui avançait pas à pas, et était ouvert aux nouvelles technologies.»

«Gérald Sapey avait un côté justicier. J’ai apprécié son honnêteté intellectuelle et ses engagements.» Laurence Deonna, reporter et écrivaine

La reporter et écrivaine Laurence Donna, qui a précédé Gérald Sapey à la présidence de la section suisse de Reporters sans frontières, parle, elle, d’un vrai journaliste dans l’âme: «Il avait un côté justicier. C’était quelqu’un d’extrêmement gentil. J’ai apprécié son honnêteté intellectuelle et ses engagements. On ne devient pas millionnaire en étant président de Reporters sans frontières, mais il s’est donné de tout son cœur dans cette aventure.»

Enfant de Genève

Enfant de Genève, où il a vu le jour, Gérald Sapey a été élève au Collège Calvin avant d’étudier le droit à l’Université. Il a commencé sa carrière dans des médias tels que l’Ordre professionnel, ancêtre de l’Entreprise romande, et le «Journal de Genève». En 1962, il entre à la «Tribune de Genève» en tant que journaliste économique. Il y occupera ensuite la fonction de secrétaire général avant de devenir, dès 1973, directeur de la Julie. Un poste qu’il occupe jusqu’en 1987.

Il rejoint alors la Radio suisse romande, comme directeur de la Première, puis devient directeur général de la RSR de 1992 à sa retraite, en 1999. Il a notamment œuvré à la création d’Option Musique. En parallèle, il a assuré la vice-présidence de l’Agence télégraphique suisse (ATS) et la présidence de la Communauté des radios publiques de langue française.

Multiples engagements

En 2003, il est nommé président de la section suisse de Reporters sans frontières, puis, dès 2008, il en devient le président international. Gérald Sapey a par ailleurs été actif dans de nombreuses fondations, parmi lesquelles Hirondelle, le Mouvement Jeunesse Suisse romande ou encore Intégration pour tous. Il a également été vice-président du conseil de fondation de l’Orchestre de la Suisse romande. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

