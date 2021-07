Autriche – L’ancien chef de l’extrême droite jugé pour corruption Heinz-Christian Strache avait été filmé à Ibiza proposant des marchés publics à une femme se faisant passer pour la nièce d’un oligarque russe, en échange d’un soutien électoral.

L’icône déchue de l’extrême droite autrichienne comparaît à partir de mardi devant le tribunal régional de Vienne pour corruption, dans une affaire liée au retentissant scandale de l’Ibizagate qui a fait chuter le gouvernement au printemps 2019.

Il y a deux ans, Heinz-Christian Strache, à la tête du puissant Parti de la Liberté (FPO) pendant quatorze ans et vice-chancelier, tombait soudainement de son piédestal.

Filmé en caméra cachée sur l’île espagnole d’Ibiza, on le voyait proposer des marchés publics à une femme se faisant passer pour la nièce d’un oligarque russe, en échange d’un soutien électoral. La séquence avait fait l’effet d’une bombe, provoquant des élections anticipées et le lancement d’enquêtes tous azimuts.

C’est dans ce cadre que le téléphone portable de Heinz-Christian Strache a été saisi et que les enquêteurs ont découvert des messages compromettants.

Yacht et vacances à Corfou

Le prévenu de 52 ans est soupçonné d’être intervenu pour faire rattacher une clinique privée à la sécurité sociale. Clinique dont le propriétaire, Walter Grubmüller, était un donateur du FPO qui l’avait invité sur son yacht ainsi que dans sa maison de vacances sur l’île grecque de Corfou.

Selon des échanges de SMS examinés par les enquêteurs, Heinz-Christian Strache a ouvertement demandé à son interlocuteur «quel amendement à la loi» il souhaitait afin que son établissement, spécialisé dans la chirurgie esthétique, «soit enfin traité de manière juste». En réponse, Walter Grubmüller avait indiqué qu’il déposerait un projet de texte au siège du FPO.

À cette époque, Heinz-Christian Strache négociait avec les conservateurs pour former une coalition. Une fois au pouvoir, l’extrême droite s’est retrouvée dotée du portefeuille de la Santé. La législation sera modifiée peu après, permettant à la clinique d’obtenir un agrément à la sécurité sociale. Selon des estimations d’experts, un tel avantage peut permettre de bénéficier de fonds publics d’un montant annuel de 2,2 millions d’euros.

Contacté par l’AFP, l’avocat de Heinz-Christian Strache, Johann Pauer, s’est refusé à «tout commentaire public avant ou pendant le procès», qui doit se terminer vendredi. Son client encourt de six mois à cinq ans de prison.

Soupçons et divisions

Au-delà de ce dossier, d’autres hommes politiques se sont retrouvés dans le collimateur de la justice après la diffusion de cette fameuse vidéo, dont dernièrement le chancelier conservateur Sebastian Kurz. Les magistrats cherchent à savoir si le dirigeant de 34 ans a sciemment menti en 2020 devant une commission parlementaire, en niant toute intervention dans la nomination d’un proche à la tête d’une holding publique.

Malgré ses démêlés, l’enfant prodige de la politique autrichienne n’apparaît pas menacé à court terme, tandis que son ancien vice-chancelier accumule les déboires depuis le scandale d’Ibiza.

Outre l’affaire jugée à partir de mardi, Heinz-Christian Strache est également accusé d’avoir détourné de l’argent du parti pour plus d’un demi-million d’euros. Pâtée pour chien, sacs Chanel, jet privé, Viagra, prostituées… et jusqu’à 3000 euros par mois engloutis dans le jeu en ligne Clash of Clans: les factures présentées n’avaient souvent rien à voir avec de classiques frais de représentation. Lui se dit victime d’une campagne de diffamation.

De son côté, le FPÖ, miné par les divisions, est tombé de 26% dans les urnes en 2017 à tout juste 16% en 2019. Il vient de se doter d’un nouveau chef: l’ancien ministre de l’Intérieur Herbert Kickl, chargé de redorer le blason de ce mouvement fondé par d’anciens nazis dans les années 1950 et qui a aujourd’hui une rhétorique hostile à l’islam et aux réfugiés.

