Football et religion – L’ancien capo a choisi une nouvelle voie Ancien meneur des chants du Lausanne-Sport, Benjamin Corbaz est devenu pasteur à Lavaux sans abandonner sa passion. Du stade à l’église, il y voit même un cheminement logique dans son parcours. Sylvain Bolt

Savigny, le 26 mai 2020. Benjamin Corbaz pasteur et fan de foot, LS. Odile Meylan

Mégaphone en bandoulière, casquette du LS solidement vissée sur la tête et écharpe nouée autour du cou, Benjamin Corbaz a écumé les stades suisses comme capo du fan-club du LS, le BWFK. La vingtaine pleine de fougue, fin du XXe siècle et début du nouveau millénaire, il «respirait, mangeait, buvait et dormait foot». Et transmettait sa passion pour haranguer les troupes chaque week-end. La semaine, des études de lettres devaient le préparer à être journaliste sportif. Parfois acerbe pour le site humoristique Carton-Rouge, et même septième d’un sérieux concours de jeunes commentateurs sportifs remporté par le commentateur de la RTS David Lemos, sa carrière semblait toute trouvée. Fils de deux pasteurs, il s’était juré de ne surtout pas suivre la voie parentale. Ça, c’était avant que tout ne bascule à la suite de plusieurs camps de catéchisme avec des jeunes, avant que «l’appel de Dieu» ne le rattrape. Depuis 2011, Benjamin Corbaz est pasteur au sein de l’Église évangélique réformée vaudoise, actuellement à la paroisse de Savigny-Forel. S’il a gardé la casquette et l’écharpe de son club de cœur, qu’il est presque toujours debout en haut de la tribune nord de la Pontaise et lance même parfois encore des chants, le Vaudois a débranché le mégaphone. Les week-ends, il n’est plus torse nu, accroché aux grillages, tournant le dos au match pour faire face au Kop du LS. En revêtant sa robe pastorale le dimanche, il voit pourtant un lien évident avec son ancien rôle. «Le capo comme le pasteur ne sont rien sans la communauté, et les deux doivent tirer les autres, explique-t-il sur la terrasse du bâtiment de la cure de Savigny, où il vit avec sa femme et ses deux enfants. Ce sont des meneurs ou des chefs d’orchestre qui doivent être sensibles aux réactions, aux expressions mais aussi aux silences de la communauté pour saisir ce qu’elle vit.»