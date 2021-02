Nouveau rôle pour Alphonse – L’ancien buteur se met au service des avants servettiens À 38 ans, l’ex-chasseur de buts est chargé de donner des entraînements spécifiques aux attaquants de la première équipe du Servette FC. Il a une idée très précise sur la fonction. Renaud Tschoumy

Alexandre Alphonse distille désormais ses précieux conseils aux attaquants du Servette FC. Eric Lafargue

À 38 ans, Alexandre Alphonse change d’orientation. Ou plutôt: se spécialise dans un domaine qu’il connaît particulièrement bien, à savoir marquer des buts. Le Guadeloupéen d’origine, qui a terminé sa carrière de joueur sous le maillot du Servette FC en 2019, vient d’intégrer l’effectif pro du club genevois. Il est en effet passé du rôle d’assistant coach des «moins de 21 ans» à celui d’entraîneur spécifique des attaquants de la première équipe.

«C’est une superbe opportunité, se réjouit Alphonse. J’ai vraiment envie de mettre en lumière le besoin et le rôle de l’attaquant. Les gardiens ont des entraîneurs spécifiques depuis longtemps, mais les joueurs offensifs pas forcément. Or, il importe qu’ils soient mis dans les meilleures conditions pour être efficaces dans ce qu’on appelle la «box». Si l’on prend un sport d’adresse comme le basketball, on constate que les joueurs s’entraînent beaucoup sur des situations particulières de match. C’est de cet exemple que j’aimerais m’inspirer. Les attaquants ont besoin d’être en contact avec le but, et je vais m’efforcer de travailler cela avec eux.»