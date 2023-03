Football – C’est fait: l’ancien assistant de Zidane entraînera le FC Sion Étroitement lié à «Zizou», qu’il a suivi jusque sur le banc du Real Madrid, David Bettoni (51 ans) va s’asseoir sur celui de Tourbillon. Constantin explique les raisons d’un tel choix. Nicolas Jacquier

David Bettoni s’apprête à coacher Sion dès samedi au Wankdorf. AFP

Le FC Sion a trouvé son nouvel entraîneur, appelé à succéder au président-coach «ad interim» Christian Constantin.

La place sur le banc de Tourbillon sera désormais occupée par David Bettoni (51 ans), un Français principalement connu pour avoir été l’assistant de Zinédine Zidane au Real Madrid, dès 2014 avec la Castilla, la deuxième formation du club madrilène, puis dès 2016 à la tête de la première équipe.

Il a gagné trois Ligues des champions

À 51 ans, le technicien français, ancien milieu de terrain de l’AS Cannes, possède un CV aussi impressionnant que ses références. Ami intime de Zinédine Zidane qu’il a suivi partout, y compris lors de ses transferts à la Juventus en 1996 puis au Real quatre ans plus tard, Bettoni était cantonné jusque-là dans un rôle d’adjoint au Real Madrid. Dans l’ombre de «ZZ», il a participé à tous les triomphes de la Maison-Blanche, remportant notamment trois Ligue des champions d’affilée en 2017, 2018 et 2018. Au total, il a été présent aux côtés du champion du Monde 1998 sur le banc du Real pendant plus de 300 matchs.

Ces dernières années, l’homme n’a jamais caché qu’il souhaitait prendre plus de responsabilités afin de s’affranchir de l’ombre de son ami. Le technicien avait récemment été approché par trois clubs de Ligue 1 ainsi qu’un club étranger mais les discussions n’avaient jamais abouti. Christian Constantin offre aujourd’hui à Bettoni une première chance en tant qu’entraîneur principal. «David est arrivé ce lundi après-midi en provenance de Madrid, confirmait le boss du FC Sion en ce début de soirée. Il est en train de faire le tour des installations. Puis on va se mettre autour d’une table pour discuter…» L’accord devait finalement être conclu en quelques minutes seulement.

«David apporte une énergie, une fraîcheur et un regard nouveau qui vont nous faire du bien. Il montre une réelle envie…» Christian Constantin, président du FC Sion

Ce qui l’a convaincu de miser sur lui plutôt que de repartir pour un (quatrième) tour avec Paolo Tramezzani? «David apporte une énergie, une fraîcheur et un regard nouveau qui vont nous faire du bien. Il montre une réelle envie… Quand il y a un coach comme Zidane, il faut assurer derrière sinon tu n’existes pas. C’est le moment pour lui de s’assumer seul.»

Au téléphone avec Zidane

Le président coach a aussi discuté avec «Zizou» pendant plus d’une heure. Ce que se sont raconté les deux hommes? «Il n’allait pas me dire du mal de son pote!, s’exclame CC. Mais le premier qui m’avait parlé de lui, c’est Patrick La Spina.» En l’occurrence, c’est Zidane qui a fait le premier pas et empoigné son téléphone ce week-end.

«Zizou a eu un bien meilleur accueil avec moi qu’il n’avait récemment eu avec Le Graët! Il m’a dit combien David avait été d’une grande loyauté envers lui» Christian Constantin, président du FC Sion

«Cela m’a fait très plaisir de pouvoir parler de foot avec lui pendant une heure et quart. Il a eu un bien meilleur accueil avec moi qu’il n’avait récemment eu avec Le Graët! (ndlr: en début d’année, le président déchu de la Fédération française avait imprudemment dit qu’il ne prendrait même pas Zidane, personnalité préférée des Français, au téléphone). Il m’a dit combien David avait été d’une grande loyauté envers lui, qu’il n’avait jamais cherché à le prendre en défaut dans sa mission. Sans lui, m’a-t-il encore dit, je n’aurais jamais réussi à faire ce que j’ai réalisé au Real pendant toutes ses années.»

Après avoir entraîné les stars de Bernabeu, côtoyant deux Ballons d’Or avec Cristiano Ronaldo et Luka Modric, le successeur officiel de Fabio Celestini – et de son nouveau président – hérite d’une mission délicate: remettre au pas une formation valaisanne en pleine crise de confiance. Et accessoirement faire prendre conscience à Mario Balotelli qu’il a aussi des devoirs. Quand on a connu l’univers impitoyable du Real, voilà qui devrait être possible, non?

David Bettoni, qui s’est engagé jusqu’au terme de la présente saison (davantage si entente réciproque), dirigera son premier entraînement ce mardi, et son premier match samedi au Wankdorf face à Young Boys. Une destination maudite pour Sion qui ne s’y est plus imposé en championnat depuis… 1996.

