Pandémie en Chine – Lanceuse d’alerte, Zhang Zhan est entre la vie et la mort Condamnée à quatre ans de prison pour avoir diffusé des informations sur l’épidémie de coronavirus à Wuhan, la jeune femme de 38 ans est en grand danger. Yannick Van Der Schueren

La journaliste chinoise Zhang Zhan a été condamnée pour avoir témoigné sur les réseaux sociaux de l’épidémie de coronavirus à Wuhan en février 2020. En grève de la faim, ses jours sont en danger, alertent sa famille. AFP

Elle croupit derrière les barreaux depuis plus d’un an et demi. Son crime? Avoir mis le doigt sur les dysfonctionnements de Pékin dans sa gestion du coronavirus à Wuhan, berceau de la pandémie en 2020. Un délit impardonnable dans la Chine de Xi Jinping.

Accusée de «provocation et troubles à l’ordre public», un motif fréquemment invoqué à l’encontre des opposants au régime, la jeune femme a été condamnée à quatre ans de prison. Incarcérée à Shanghaï, la journaliste en grève de la faim est entre la vie et la mort, alertent sa famille et plusieurs organisations de défense des droits de l’homme.