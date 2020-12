Jeux d’argent – Lancement du premier poker en ligne de Suisse Swiss Casinos ajoute le poker à sa plateforme. Les amateurs ne peuvent plus accéder aux sites étrangers depuis 2019. Les mesures de prévention du jeu excessif sont encore trop faibles, dénonce le GREA. Ivan Radja

Depuis l’introduction de la nouvelle loi sur les jeux d’argent en 2019, les joueurs et joueuses suisses ne peuvent plus accéder aux plateformes étrangères. AFP

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les jeux d’argent, en 2019, les joueurs de poker suisses étaient frustrés de ne plus pouvoir de connecter sur des plateformes étrangères afin d’assouvir leur passion en ligne. Ils ont désormais leur salle virtuelle: Swiss Casinos élargit le menu de swisscasinos.ch avec le lancement du premier poker en ligne, dont le Texas Hold’em, l’Omaha, l’Omaha High/Low ou le 6 Plus Hold’em. L’offre propose aussi des tournois et des «Sit & Gos». Rappelons que ceux qui préfèrent palper les cartes et exercer leur «poker face» pourront à nouveau participer à des tournois dès le 1er janvier.