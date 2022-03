Grain de sable – Lana, sauve-moi!

Après avoir chatouillé les muses de la pop, Lana Del Rey titille celle de la poésie… DR

Sous les tapis de bombes des réseaux sociaux, la radioactivité anxiogène explose nos cerveaux en des coups de foudre non pas jupitériens mais chronophages. Pendant que sur les ondes des experts intarissables rivalisent en enchères de politique-fiction où se croisent les spectres de Fédor Dostoïevski et de Philip K. Dick, même le café matinal prend le goût de la terre baignée de sang et des amphétamines militaires. «Lénine, réveille-toi, Poutine est devenu fou!» est-on tenté de s’exclamer en paraphrasant les slogans tchèques de 1968.

«Il est temps de déserter, de refuser ce combat inégal entre l’afflux de viles informations et l’étroitesse de nos cerveaux.»

Après une semaine d’irradiation à des news qui feraient passer une guerre du Golfe pour une aimable chamaillerie de bac à sable, il est temps de déserter, de refuser ce combat inégal entre l’afflux de viles informations et l’étroitesse de nos cerveaux et, dans un élan de faiblesse pétri de lâcheté, ne serait-il pas de meilleur aloi de trouver un doux refuge à l’écart des tourments de l’information? Un élan stupide nous guiderait vers une orgie de séries chez Netflix, mais nos aspirations, plus nobles, plus pacifiques, ne nous mèneraient-elles pas plutôt dans le Parnasse des poètes, ces créatures que certains disent ne pas tout à fait appartenir à ce monde? Incorrigibe naïveté! Chacun sait qu’il n’y a pas plus implacable examen des choses que chez le poète, cette valeureuse guerrière qui chasse les chimères pour mieux entrer par effraction dans la réalité.

«Que d’un gauche malheur ils se crevent les yeux»

Amateurs de produits lénifiants, n’entrouvrez pas «Les Tragiques» d’Aggripa d’Aubigné: «Ni les souspirs ardens, les pitoyables cris,/Ni les pleurs rechauffez, ne calment leurs esprits;/Mais leur rage les guide et leur poison les trouble,/Si bien que leur courroux par leurs coups se redouble./Leur conflict se rallume et faict si furieux/Que d’un gauche malheur ils se crevent les yeux.»Pour trouver l’oubli du fleuve Léthé, il faut augmenter la dose, mieux, changer de paradigme et accueillir le fleuron ultime de la distraction dans notre champ d’inattention: la pop!

Miracle, pour une fois, l’actualité nous vient en aide avec la parution de «Violette sur l’herbe à la renverse» (Seuil), recueil de poèmes de Lana Del Rey, chanteuse américaine susurrante connue pour des albums tels que «Born to Die» et «Ultraviolence». Peu importe, voici un bunker de spirituelle tiédeur et de réconfort antalgique qui devrait suffire à nos peines. Sidération, dès le 3e texte, un «Lorsque je t’ai quitté», on tombe sur cette première ligne infâme, rappel de tous nos supplices: «Des pétales parfaits parsèment le tissu bleu-jaune». Horreur. Il faut attendre la page 108 pour la rédemption: «Chéri allons en ville/acheter un truc sympa – du pamplemousse rose/mangeons-le avec du sucre au bout des doigts»

