Dix jours de concerts – L’AMR Jazz Festival sort les big bands pour une 40e rugissante Menu de fête pour l’édition anniversaire du rendez-vous genevois des jazzmen et women, lancé en 1982, un an après l’ouverture du Sud des Alpes. Fabrice Gottraux

À voir au 40 e AMR Jazz Festival, le big band belge Flat Earth Society, qui n’a rien à voir avec la société internationale du même nom convaincue, celle-là, que la Terre est plate. PHILE DEPREZ

Ils ont sorti le grand barda pour faire exploser la musique. Tout l’attirail des cuivres, les sax, les trombones, tubas, cors, trompettes. Et la cavalerie rythmique, basses, contrebasses, batteries, guitares, pianos. Ils, et elles, attaquent la scène à quinze et plus, si nombreux qu’on croirait voir une armée en campagne. Mais une armée de grooves et d’éclats, de mélodies fulgurantes et de danse.

Ainsi vont les big bands, fantasme d’orchestre jazz grand format, capables de tout jouer, de tout faire péter. Ils semblent loin de nous, les big bands nés avec l’engouement pour le swing des années 30. En effet, si les formations XXL ont survécu jusqu’à aujourd’hui, c’est en s’acoquinant avec l’avant-garde. Et c’est bien pour cette raison que le 40e AMR Jazz Festival en a mis plein son affiche anniversaire.