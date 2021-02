Concerts à Genève – L’AMR Jazz Festival reporte sa 40e édition Le programme anniversaire aurait dû se déployer en mars. Prudente, l’institution genevoise le reporte à la fin de l’été. Si tout va mieux. Fabrice Gottraux

Genève, en avril 2011. L’AMR Jazz Festival vivait des heures belles au Sud des Alpes, ici en compagnie du pianiste genevois Gabriel Zufferey. Le retrouvera-t-on en chair et en os, lui ou d’autres musiciens du cru, en septembre 2021? On le souhaite vivement. Pierre Albouy

Une 40e édition du tonnerre. La commission de programmation de l’AMR l’envisageait encore en mars dernier, alors que la 39e édition, à peine entamée, devait fermer illico ses portes en raison des mesures sanitaires liées au Covid. Une année s’est écoulée. La 40e va-t-elle se faire? C’était prévu, sur dix jours, en mars 2020. Las. Le Covid ne lâche rien. Ce sera donc plus certainement au sortir de l’été, en septembre, que devrait avoir lieu le grand anniversaire du jazz genevois.

«Ce n’est que partie remise», soutient l’AMR par la voix d’Anne Fatout. Notre interlocutrice de prévenir cependant: «L’événement est reporté, mais il est encore impossible de confirmer les nouvelles dates.»

Une affiche pluridisciplinaire

Mars en musique. Ç’aurait fait une fête comme on n’en a plus vu depuis bientôt un an. D’autant plus que l’AMR, depuis sa maison mère du Sud des Alpes, aux Pâquis, a composé une affiche ambitieuse. Dix jours de festival, au lieu des cinq habituels, devaient – ou devront, restons optimistes – marquer le 40e AMR Jazz Festival. Dix jours de musique live, également de danse, de cinéma, de littérature, ainsi qu’une exposition consacrée aux 40 affiches accumulées en autant d’éditions.

Si d’aventure une embellie se manifeste d’ici à la fin de l’été, alors on ira, publics et artistes réunis, aussi bien à l’Alhambra qu’à la salle Point-Favre de Chêne-Bourg, au Sud des Alpes bien sûr, au Cinélux encore, comme à la Bibliothèque musicale, en suivant des partenariats avec d’autres manifestations elles aussi dans l’expectative, Groove’n’Move ou le FIFDH notamment.

On ne saurait dévoiler les groupes en lice, sinon pour rappeler que tous viennent du bout du lac ou du reste de la Suisse. Rien que des musiciens du cru, «au potentiel de malades», s’enthousiasme Anne Fatout. L’AMR Jazz Festival proposait traditionnellement deux groupes par soirées, une formation locale suivie d’une tête d’affiche internationale. On comprend pourquoi pareil programme n’est pas possible cette année – frontières closes, mobilité réduite. On peut se réjouir, dès lors, que les jazzmen et jazzwomen helvétiques gagnent en visibilité. Voilà aussi l’opportunité pour eux d’être engagés, ce qui manque cruellement aujourd’hui.