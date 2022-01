Opéra de chambre pour jeune public – «L’amour vainqueur» célèbre l’amour des tréteaux La création d’Olivier Py exploite la multiplicité des talents. Témoignage de Clémentine Bourgoin avant la reprise à l’Opéra de Lausanne. Matthieu Chenal

Clémentine Bourgoin dans le rôle de la princesse, dans un opéra de chambre écrit, composé en mis en scène par Olivier Py. Christophe Raynaud de Lage Christophe Raynaud de Lage

Cousine de Raiponce, la princesse Maleen a connu comme elle l’enfermement dans une tour. Mais là, c’est son père qui a enfermé la jeune fille amoureuse. Et quand elle en sort, sept ans plus tard, le pays est dévasté par la guerre. Elle finira heureusement par retrouver son prince et l’amour sera vainqueur.

«Demoiselle Maleen», ce conte des frères Grimm, devient justement «L’amour vainqueur», un opéra de chambre dont Olivier Py signe le texte, en alexandrins, la mise en scène, mais aussi les chansons; la scénographe, minimaliste, étant comme de coutume confiée à son complice Pierre-André Weitz. Pour cette création révélée à Avignon en 2019, l’Opéra de Lausanne accueille les quatre interprètes polyvalents qui occupent la scène pendant une heure pour raconter cette fable grinçante et cocasse, destinée aux enfants dès 9 ans.