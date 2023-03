Économie dans le couple – «L’amour, ça ne se compte pas, l’argent oui!» Écarts salariaux, taxe rose, partage inégal des dépenses et du travail domestique: les femmes passent à la caisse. Interview de l’autrice et journaliste Titiou Lecoq. Mathilde Salamin

Rencontre avec Titiou Lecoq peu avant le lancement de la Semaine de l’égalité à Genève le 2 mars. LAURENT GUIRAUD

Argent de poche moins élevé que celui de son frère, salaire inférieur à celui de son collègue et retraite plus maigre que celle de son ex-mari: le porte-monnaie d’une femme encaisse coups sur coûts. La Française Titiou Lecoq revient sur les inégalités qui frappent la gent féminine, statistiques à l’appui. Dans son ouvrage «Le couple et l’argent», elle retrace le parcours de vie de Gwendoline, une héroïne fictive inspirée par «nous toutes». Rencontre.