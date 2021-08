Caillebotte enchante à Gianadda – L’ami des impressionnistes,

en maître du genre à Martigny L’accrochage, toujours très généreux, permet de mesurer l’envergure thématique et picturale d’un artiste trop longtemps resté dans l’ombre de Monet, Manet, Renoir ou encore Sisley. Florence Millioud-Henriques

Peint en 1875, les «Raboteurs de parquet» font partie des œuvres de jeunesse de Caillebotte qui a seulement 27 ans à ce moment-là. Paris, Musée d’Orsay/Hervé Lewandowski

Dire que personne, ni les expositions officielles, ni la France collectionneuse d’art, ne voulait de ses «Raboteurs de parquet» cirés avec un peu trop d’audace pour l’époque! Mais aujourd’hui, c’est en joyau de l’art que le tableau parade à l’inventaire du Musée d’Orsay à Paris. Comme dans l’exposition «Caillebotte, impressionniste et moderne» à voir à la Fondation Gianadda à Martigny. Et si pour beaucoup il s’agit du chef-d’œuvre du peintre, l’exposition montre que c’est aussi un tableau qui s’inscrit dans une diversité thématique phénoménale, un tableau… parmi les neuf dizaines d’œuvres qui nous entraînent dans le tournis des passions de ce peintre, à la fois ingénieur naval, régatier, jardinier, musicien ou encore philatéliste averti. C’est beaucoup pour un homme parti à 46 ans, obsédé par la menace d’une mort précoce, après avoir vu mourir son frère cadet à l’âge de 26 ans!

Féru d’horticulture et fan des jardins, Gustave Caillebotte a beaucoup peint ce thème, comme ici en 1896 dans «Les roses, jardin du Petit Gennevilliers». Collection particulière/David Cueco

Caillebotte (1848-1894) n’a qu’une année de plus lorsqu’il crispe avec ses «Raboteurs de parquet», envoyés au Salon officiel de 1876 et retournés à l’expéditeur avec la mention «Refusé»! Oser occuper l’espace peint avec un parquet, montrer l’envers du décor d’un hôtel particulier – probablement celui de sa famille – et exposer le labeur à travers les muscles de cette classe ouvrière qui transpire et boit du gros rouge à la pause méritait alors un carton rouge.

«On tourne en rond, contraint de plonger dans ce huis clos laborieux où les valeurs bourgeoises n’ont plus d’oxygène. Voilà l’œuvre d’un artiste qui vient à peine d’entrer en peinture mais déjà, si entier.»

Sauf que l’artiste n’est pas dans la bravade politique. Lorsqu’il signe ce manifeste à la Zola, il maîtrise aussi le discours pictural avec une incroyable maturité, envoyant les courbes humaines au choc avec les lignes du parquet qui filent droit vers la liberté. Avant… de buter contre les murs de l’appartement. Terrible sentiment! On tourne en rond, contraint de plonger dans ce huis clos laborieux où les valeurs bourgeoises n’ont plus d’oxygène. Voilà l’œuvre d’un artiste qui vient à peine d’entrer en peinture mais qui se révèle déjà si entier.

Circulez, il y a tant à voir!

De ses premiers pas, Caillebotte laisse de petits paysages saisis dans la lumière italienne. L’exposition valaisanne débute aussi avec ses autoportraits façonnés par une touche bien décidée à ne pas lécher les traits: elle veut rendre l’atmosphère appuyée par un art qui sait déjà jouer avec le regard. Le peintre tient sa ligne dès le départ et, dans sa richesse thématique, le parcours tracé chez Gianadda permet de l’apprécier, constante. C’est la ligne d’un narrateur, presque d’un cinéaste.

«Le peintre tient sa ligne dès le départ et, dans sa richesse thématique, le parcours tracé chez Gianadda permet de l’apprécier, constante. C’est la ligne d’un narrateur, presque d’un cinéaste.»

On ose le mot! D’autant que le septième art n’existe pas encore, Caillebotte l’incarne dans son art de la mise en scène des perspectives, des contrechamps et de ces ombres qui créent la vie intérieure de l’œuvre. Il articule ses acteurs comme un marionnettiste, même si ce sont des choux qui poussent, éclatants de vie, dans un carré de jardin. Et, s’il le faut, il s’arrange avec la réalité parce qu’il nous veut spectateurs. Parfois indiscrets ou interloqués par une côte de bœuf qui semble rassir en direct sous nos yeux. D’autres, planqués sur un balcon à hauteur de ceux qui s’y trouvent. En fait… on est toujours là dans les tableaux de Caillebotte, inclus dans la scène avec le regard amené à plonger dans leur atmosphère.

«Le Pont de l’Europe» (1876) est l’une des œuvres dont l’exposition décortique la fabrication de manière interactive et très intéressante. Association des Amis du Petit Palais, Genève

C’est dans ses réglages fins, dans ces ruses de manipulateur – l’exposition le démontre dans une autopsie interactive de la fabrication picturale du «Pont de l’Europe» et de «Rue de Paris, temps de pluie» – qu’il fait la différence sur ses amis impressionnistes. Caillebotte ne décrit pas, il décide ce qu’il veut montrer tout en induisant les perspectives sociales, urbanistiques et technologiques de son temps. Qu’il transporte une idée du bien-être le long de la Seine, qu’il surprenne ses modèles en regardant au-dessus de leur épaule (une très belle séquence de l’exposition), qu’il régale en paparazzi pinçant un homme pendant sa sieste ou qu’il laisse les pensées s’envoler avec la lessive qui sèche au grand air, le peintre arrive toujours à surprendre, en plus d’émerveiller.

Si généreux pour les autres

Alors… on a envie de le connaître, lui, le sensible discret qui multiplie les égards, cette nature cultivée qui s’efface devant plus exubérant, celui qui, nanti de naissance, ne s’empêche pas d’être généreux. Gustave Caillebotte a payé l’addition plus souvent qu’à son tour et a fait plus encore pour ses amis impressionnistes. Il les a exposés, il a payé leurs loyers, acquis leurs nombreux invendus et couché sa volonté testamentaire de voir notamment «Le Moulin de la Galette» de Renoir, «Le balcon» de Manet, «La régate à Argenteuil» de Monet entrer dans les collections nationales, négligeant volontairement de léguer ses propres œuvres.

À sa mort en 1894, Renoir, l’ami fidèle, s’est battu à sa place mais l’oubli était déjà en train de s’installer. Et il a fallu attendre 1994 pour que l’auteur des «Raboteurs de parquet» tienne seul l’affiche du Grand Palais à Paris. Et 2005 pour une première exposition en Suisse, à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne.

«Autoportrait au chevalet», 1879 Collection particulière, Galerie Brame et Lorenceau, Paris

Les ventes aussi ont décollé, Caillebotte étant, en plus, rare sur le marché. Le record pointe depuis 2019 à 22 millions de dollars mais «Le Monde» rapporte dans un article de 2020 que «L’homme au balcon, boulevard Haussmann» se serait vendu 40 millions de dollars lors d’une transaction privée. Si cette toile n’apparaît pas à Martigny, il y en a tant d’autres pour éclairer le génie artistique d’un peintre souvent aussi fuyant et ambigu que ses perspectives obliques.

Les scènes de balcon comme «Balcon, Boulevard Haussmann» peint en 1880 se retrouvent à plusieurs reprises dans l’œuvre de Caillebotte. On est ici à hauteur de ceux qui l’occupent, comme partie prenante de la scène. Collection particulière/Galerie Brame et Lorenceau, Paris

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.