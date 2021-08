Tournant stratégique – «L’Amérique est de retour… à la maison» En assumant le retrait d’Afghanistan, Joe Biden met fin aux guerres post-11 Septembre qui devaient exporter la démocratie tout en luttant contre le terrorisme. Kessava Packiry, New York

Joe Biden ne regrette pas sa décision de retirer les troupes américaines d’Afghanistan. Il explique que la mission des États-Unis ne consiste pas à imposer la démocratie ni à sauver les Afghanes. Washington, 16 août 2021. keystone-sda.ch

«America is back», clamait triomphalement Joe Biden au lendemain de son investiture. «L’Amérique est de retour, oui. Mais à la maison», déplorait ce week-end un diplomate français au «New York Times».

Alors que l’Afghanistan est aux mains des talibans, les regards du monde entier se tournent vers les États-Unis, qui renvoient l’image pitoyable d’une débâcle et ce message: plus question pour eux de s’enliser dans des guerres sans fin.

«C’est clairement la fin d’une époque: celle où les États-Unis étaient vus comme les gendarmes du monde, prêts à mettre tous leurs moyens pour imposer la démocratie et les droits de l’homme.» José Rivera, professeur de relations internationales à l’Université du Sacré-Cœur à Porto Rico