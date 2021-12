Tornades meurtrières – L’Amérique au chevet du Kentucky Les opérations de recherche se poursuivent à Mayfield, la ville la plus dévastée par les tornades. Les experts s’interrogent sur le lien avec le réchauffement climatique. Kessava Packiry, New York

Un habitant de Mayfield et son fils récupèrent des objets dans les décombres de leur maison. La ville n’est plus qu’un champ de ruines. 13 décembre 2021. KEYSTONE

La série de tornades qui a dévasté le centre et le sud des États-Unis vendredi soir a fait au moins 78 victimes, selon un bilan provisoire établi lundi dans la matinée. Avec 64 morts, le Kentucky est l’État le plus dévasté par la pire et la plus longue tornade de son histoire, selon son gouverneur Andy Beshear. Étranglé par l’émotion, le démocrate a fait savoir que la plus jeune des victimes avait 5 mois, la plus âgée 86 ans. Il s’attend à un bilan plus lourd dans les jours et les semaines à venir.

Alors que l’espoir de retrouver des survivants s’amenuise, les rescapés tentent d’avoir des nouvelles de proches disparus et fouillent les décombres. Mais ils doivent également faire face à la perte de leur logement ou à des problèmes d’approvisionnement en eau et électricité. Cela prendra du temps pour tout remettre en état, n’a pas caché Michael Dosset, responsable des urgences pour le Kentucky. Plus de 50’000 foyers étaient ainsi privés d’électricité dans le Kentucky, et près de 150’000 dans le Michigan, l’un des six États frappés par la série de cyclones.