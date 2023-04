Halte CEVA de Chêne-Bourg – L’aménagement de la place de la gare va de l’avant Le Conseil municipal de Chêne-Bourg a voté un crédit de 2,4 millions pour améliorer le projet, notamment afin de lutter contre les îlots de chaleur. Antoine Grosjean

Voici à quoi devrait ressembler la place de la gare de Chêne-Bourg dans quelques années. Mais il reste encore beaucoup à faire. EMA architectes

Cela fait plus de trois ans que le Léman Express a été inauguré. Pourtant, à Chêne-Bourg, le secteur de la gare ressemble encore à un vaste et sempiternel chantier. Immeubles en construction, terrains vagues, dalles en verre fissurées: le quartier, censé devenir le nouveau centre de la commune – et son visage – n’est pas très engageant en l’état. Et reste pour l’instant peu animé.