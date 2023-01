La Jonction – L’ambiance est aussi gourmande que joyeuse à La Cantine des Commerçants Le chef vous propose une cuisine marquée par ses origines basques et par des saveurs asiatiques Alain Giroud



Nathalie et Didier Taraud, les patrons.





Steeve Iuncker-Gomez

Rendez-vous chez Didier Taraud, chef discret qui ne quitte guère sa cuisine, et Nathalie, son épouse volubile, souriante, enthousiaste. Lui est Basque, elle Libanaise, vous les rencontrerez à La Cantine des Commerçants, à la Jonction. Une table au décor contemporain dominé par une gigantesque pendule. Dans les assiettes, on découvre un univers marqué bien entendu par les origines du chef, dont le père était pêcheur, mais aussi par ses voyages, sa passion des mariages originaux et son respect des produits de saison.L’appel de l’Atlantique se fait irrésistible avec cette «soupe de coquillages». On imagine palourdes, coques, bulots nageant dans un bouillon iodé et parfumé. Ce sera la seule déception de la soirée. La soupe est un velouté mixé, sans saveur marine perceptible. Mais pardonnons à Didier, car la suite est remarquable.