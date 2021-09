Crise des sous-marins – L’ambassadeur de France de retour à Washington L’ambassadeur français aux États-Unis, Philippe Étienne, avait rappelé à Paris «pour consultations» le 17 septembre par le président Emmanuel Macron.

Philippe Étienne a atterri dans l’après-midi dans un aéroport de la capitale fédérale américaine, selon l’ambassade française. AFP

L’ambassadeur de France aux États-Unis est rentré mercredi à Washington, deux semaines après le début d’une crise sans précédent entre les deux proches alliés transatlantiques.

Philippe Étienne a atterri dans l’après-midi dans un aéroport de la capitale fédérale américaine, a-t-on appris auprès de l’ambassade. Son rappel à Paris «pour consultations», décidé le 17 septembre par le président français Emmanuel Macron, était une première entre la France et les États-Unis.

Il s’agissait de la réaction la plus spectaculaire des autorités françaises pour protester contre le nouveau partenariat annoncé deux jours plus tôt par le président américain Joe Biden avec l’Australie et le Royaume-Uni dans la région indo-pacifique, qui a eu comme effet collatéral de torpiller un mégacontrat de sous-marins conclu par Paris avec Canberra.

«Coup dans le dos»

Le gouvernement français avait dénoncé un «coup dans le dos» et une «décision brutale», assimilant la méthode du président démocrate à l’unilatéralisme tant décrié chez son prédécesseur républicain Donald Trump.

Les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden ont fini par s’entendre, lors d’un coup de téléphone le 22 septembre, pour tenter de tourner la page. Le chef de l’État français a acté ce jour-là le retour de l’ambassadeur à Washington. Les deux pays ont décidé de lancer «un processus de consultations approfondies» pour rétablir la «confiance».

