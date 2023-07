Irak – L’ambassade de Suède à Bagdad incendiée lors d’une manifestation La manifestation a pris place en réaction avant un nouvel événement en Suède où un exemplaire du Coran doit être brûlé.

Les partisans de Moqtada Sadr, influent leader religieux et trublion de la politique irakienne, avaient déjà manifesté le 30 juin dernier. AFP

L’ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée jeudi avant l’aube lors d’une manifestation organisée par des partisans du turbulent leader religieux Moqtada Sadr, a constaté un correspondant de l’AFP, avant un nouvel événement en Suède où un exemplaire du Coran doit être brûlé.

De la fumée s’élevait du bâtiment de l’ambassade de Suède a constaté un correspondant de l’AFP sur le toit d’un bâtiment dans le quartier, où les forces anti-émeutes irakiennes étaient déployées en grand effectif tandis que des dizaines de manifestants étaient encore sur place.

Il n’était pas possible dans l’immédiat de savoir si l’ambassade était vide au moment de l’attaque et si son personnel avait été évacué. Ni les forces de l’ordre irakiennes ni les autorités n’ont réagi dans l’immédiat à l’incident.

Un premier incident fin juin

L’assaut de l’ambassade à Bagdad intervient au moment où la police suédoise a autorisé un mini-rassemblement jeudi devant l’ambassade d’Irak à Stockholm: l’organisateur prévoit de brûler un exemplaire du Coran ainsi que le drapeau irakien.

«Nous n’avons pas attendu le matin, nous avons pénétré à l’aube, on a incendié l’ambassade de Suède», a indiqué jeudi à l’AFP un jeune manifestant à Bagdad, avant de scander «Moqtada Moqtada Moqtada» du nom d’un influent dirigeant religieux.

S’exprimant sous couvert de l’anonymat, le manifestant a indiqué que «les enfants du courant sadriste» avaient agi après l’autorisation donnée une nouvelle fois à Salwan Momika «de manifester pour brûler le Coran» en Suède.

Salwan Momika, un Irakien réfugié en Suède et organisateur de l’événement prévu jeudi selon un média suédois, avait déjà brûlé le 28 juin quelques pages d’un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm pendant la journée de l’Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde. Ce premier incident avait poussé les partisans de Moqtada Sadr, influent leader religieux et trublion de la politique irakienne, à prendre d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad le 29 juin.

AFP

