La main verte – L’amaryllis, la fleur de Noël Chaque mois, retrouvez des conseils pratiques de jardinage. Anthony Leclerc - Architecte paysagiste

La variété la plus courante d’amaryllis est la «Red Lion» . ANTHONY LECLERC

Originaire d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud, l’amaryllis est une plante tropicale qui pousse naturellement sur toute l’Amérique latine, du Mexique à l’Argentine, en passant par les Caraïbes.

Elle est très appréciée pour sa belle floraison très imposante au fil des années.

Un peu d’histoire

C’est le naturaliste suédois Carl Von Linné qui choisit en 1733 le terme amaryllis, «étinceler». Ce nom posa toutefois un problème, puisqu’on l’employait déjà pour désigner un genre distinct (Amaryllis belladonna) originaire d’Afrique du Sud. Deux cent cinquante et quelques années plus tard, il a finalement été décidé de conserver le nom d’amaryllis pour la plante baptisée par Linné.

Le nom hippeastrum a, quant à lui, été donné par le révérend et botaniste irlandais William Herbert, en 1837. Le terme se compose des mots grecs hippo et aster, qui signifient respectivement «cheval» et «étoile». «L’étoile des cavaliers» est aussi désignée sous l’expression «étoile des chevaliers», du fait de sa ressemblance avec une arme médiévale utilisée à cheval.

Une plante de charme

Ambassadrice florale de l’hiver (lire aussi l’encadré ci-contre), l’amaryllis use de tous ses charmes pour nous séduire.

L’amaryllis se compose de tiges creuses dressées qui offrent généralement deux à cinq grosses fleurs à six pétales en trompette à l’aspect de velours. Le feuillage se développe simultanément ou un peu après la floraison, évoquant de longs rubans vert foncé lustré.

Si la variété la plus courante reste la «Red Lion» au rouge profond, on ne dénombre pas moins de 80 variétés aux coloris étonnants: orangé, fuchsia, blanc, uni ou panaché, etc.



Il existe près de 80 variétés d’amaryllis en plus de la «Red Lion», dont la blanche. ANTHONY LECLERC

Entretien peu exigeant

Sous nos latitudes, c’est une plante d’intérieur très populaire. Sensibles au froid mais faciles de culture, les bulbes d’amaryllis s’épanouissent très bien dans nos maisons. On les offre souvent au moment de fêtes de fin d’année.

Côté entretien, pour que la tige de votre amaryllis se tienne bien droite, tournez votre pot d’un quart de tour chaque jour, toujours dans le même sens, afin de répartir au mieux l’exposition à la lumière.

Pour accélérer la floraison, placez le pot dans un endroit chaud et bien ensoleillé. Pour la ralentir, placez le pot quelques jours dans une pièce fraîche sans soleil.

Pour profiter tout l’hiver de la floraison de l’amaryllis, choisissez plusieurs bulbes et plantez-les avec un intervalle de deux semaines.

Vous pouvez garder plusieurs semaines votre bulbe d’amaryllis avant de le planter: stockez-le alors dans un endroit frais et obscur, impérativement au-dessus de 3 °C car les amaryllis ne supportent pas le gel, même léger.

C'est surtout la légende de Noël qui fait de l'amaryllis un ornement plein de grâce. Pour annoncer la naissance du Christ, les anges utilisèrent des trompettes. On raconte qu'ils créèrent ensuite l'amaryllis à l'effigie de cet instrument de musique pour laisser un souvenir glorieux de ce jour… Depuis, dans de nombreux pays, la tradition veut que l'on fasse fleurir une amaryllis.

