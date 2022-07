De si bonnes mauvaises herbes (5/5) – L’amarante, immortelle et dure comme le fer Cousine du quinoa, l’herbe majestueuse résiste à tous les herbicides. Ses graines et ses feuilles fortifient l’organisme. Luca Di Stefano

L’amarante, appelée aussi «queue-de-renard», offre des graines comestibles en abondance qui se récoltent comme les blés, à la fin de l’été. LUCIEN FORTUNATI

Quand il est pulvérisé sur les champs, le glyphosate rase tout. Mais il y en a une qui lui résiste. Son nom: l’amarante. En quelques années, cette grande annuelle a muté génétiquement pour faire un pied de nez magistral à l’agrochimie et à son célèbre herbicide. Avec ses grappes de couleur pourpre qui se dodelinent au gré du vent, elle s’élève jusqu’à 2,50 m et fait le malheur des agriculteurs et des jardiniers rêvant de parcelles propres en ordre.